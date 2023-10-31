Москвич получил предостережение за желание помочь запрещенной в России организации

В ведомстве заявили, что правоохранителям удалось предотвратить финансирование организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК)*.

По данным ФСБ, 24-летний москвич приобрел товары с символикой РДК* в интернет-магазине, считая, что его деньги пойдут на финансирование организации.

Когда в результате оперативно-розыскных мероприятий его удалось найти, мужчина признался в содеянном. Поскольку его действия создали условия для преступления по статье о госизмене, мужчина получил официальное предостережение о недопустимости таких действий. Помощь подобным организациям может быть основанием для лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

Ранее участника украинских «кибервойск» задержали в Кузбассе за госизмену.

*Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.