Москвич получил 13 лет колонии за доведение сына до самоубийства

Следствие установило, что с ноября 2019 года по июль 2022 года мужчина, живший на Тихорецком бульваре, систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына. Он кричал и оскорблял ребенка.

Его действия привели к тому, что 11 июля 2022 года мальчик совершил суицид. Ребенок скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

«Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили в Томске после суицида двух учащихся одного из техникумов. Подростки сняли на камеру телефона последние минуты жизни.