Москвич под видом рабочего украл сетевые коммутаторы на 1,4 миллиона рублей

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По данным ведомства, мужчина пришел в офис фирмы, представившись рабочим. Он убедил сотрудников в необходимости провести ремонт в помещении.

Во время проведения работ он повредил навесной потолок и украл оттуда два сетевых коммутатора. После этого скрылся.

Полицейские уже изъяли похищенное оборудование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали 21-летнюю девушку , подозреваемую в краже. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске.