Москвич под видом рабочего украл сетевые коммутаторы на 1,4 миллиона рублей
В Москве сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу двух сетевых коммутаторов за 1,4 миллиона рублей из организации. Подозреваемым оказался 43-летний бывший работник этой компании, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, мужчина пришел в офис фирмы, представившись рабочим. Он убедил сотрудников в необходимости провести ремонт в помещении.
Во время проведения работ он повредил навесной потолок и украл оттуда два сетевых коммутатора. После этого скрылся.
Полицейские уже изъяли похищенное оборудование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали 21-летнюю девушку , подозреваемую в краже. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске.