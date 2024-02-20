20 февраля 2024, 18:43

Москвич под видом рабочего украл сетевые коммутаторы на 1,4 миллиона рублей

РИА «Новости»
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В Москве сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу двух сетевых коммутаторов за 1,4 миллиона рублей из организации. Подозреваемым оказался 43-летний бывший работник этой компании, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина пришел в офис фирмы, представившись рабочим. Он убедил сотрудников в необходимости провести ремонт в помещении.

Во время проведения работ он повредил навесной потолок и украл оттуда два сетевых коммутатора. После этого скрылся.

Полицейские уже изъяли похищенное оборудование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали 21-летнюю девушку , подозреваемую в краже. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске.

Кражи Москва
20 февраля 2024, 18:19
Актера Базанова из сериала «Слово пацана» оставили под стражей до 20 мая
РИА «Новости»
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Актера Сергея Базанова, сыгравшего Демида в сериале «Слово пацана», оставили под стражей до 20 мая. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Базанова обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. По версии следствия, мужчины напали на прохожего в Большом Полуярославском переулке, выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов.

Актер своей вины в преступлении не признал. Однако обвинение уличило его и подельника в совершении убийства благодаря проведенным экспертизам и работе со свидетелями.

Сестра актера назвала обвинения Базанова в убийстве «бредом и глупостями». Она уверена в невиновности брата и находится с ним рядом постоянно.

Убийства Суд СИЗО Актеры Москва
20 февраля 2024, 14:52
Появилось видео покушения на мужчину в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Незнакомец выстрелил в мужчину на Выборгском шоссе на глазах детей. Видео преступления показало Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

Преступление произошло у гимназии на Выборгском шоссе утром 20 февраля. На кадрах видно, как мужчина стоял с ребенком возле машины, когда к ним подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. Потерпевший упал на дорогу, а киллер скрылся. Свидетелем произошедшего стал еще один школьник, перебегавший дорогу.

Возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». К месту происшествия съехалась полиции, Росгвардия и скорая помощь. «360» показал работу экстренных служб. По последним данным, потерпевший выжил.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
20 февраля 2024, 14:48
Уголовное дело возбудили после покушения у гимназии в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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На Выборгском шоссе выстрелили в голову 42-летнему мужчине. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 20 февраля незнакомец выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, а потом скрылся. Потерпевший выжил, его срочно госпитализировали. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

Мотивы преступника не установили. Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

Стрельба произошла у гимназии № 622 на Выборгском шоссе, «360» показал работу оперативников. По одной из версий, выстрел в затылок получил водитель адвоката, уроженец Узбекистана. Киллер якобы перепутал мужчин. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Стрельба Следственный комитет России
20 февраля 2024, 14:31
Полиция задержала хакеров группировки SugarLocker
Freepik
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Полиция задержала участников хакерской группировки SugarLocker, которая под прикрытием легальной компании распространяла вредоносное программное обеспечение для вымогательства денег. Пресс-служба F.A.С.С.T. сообщила об этом «Газете.ru».

Программу-шифровальщик SugarLocker для взлома сети и развертывания программ-вымогателей создали в 2021 году. Злоумышленник с ником gustavedore в интернете создал хакерскую группировку, набрав партнеров по модели RaaS - продаже или аренде вредоносного ПО.

Некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker разместили на российских хостингах. Из-за ошибки в конфигурации веб-сервера специалистам удалось найти панель управления программой-вымогателем и вычислить нескольких злоумышленников, которые занимались продвижением своего шифровальщика, разрабатывали вирусы на заказ, создавали фишинговые сайты и привлекали трафик. Они работали под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT и открыто набирали сотрудников.

В январе 2024 года МВД России задержало трех хакеров. Им предъявили обвинение по статье 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Западные спецслужбы остановили хакерскую группировку LockBit , которая обманула около двух тысяч физических и юридических лиц по всему миру. Преступники вымогали у интернет-пользователей деньги за разблокировку файлов на компьютере.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Хакеры Полиция

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