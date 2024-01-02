02 января 2024, 23:26

Москвич не дал угнать свой автомобиль, сев на пассажирское сиденье

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В центре Москвы злоумышленник пытался угнать автомобиль, пока хозяин машины забирал вещи из багажника. Владельцу удалось предотвратить преступление. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Все произошло в канун Нового года в Тверском районе Москвы. Владелец автомобиля Mercedes увидел в окно, что неизвестный мужчина пытается вскрыть его машину. Хозяин вышел на улицу и прогнал злоумышленника. Но пока он забирал вещи из багажника, незнакомец забрался в машину, сел за руль и завел иномарку.

Тогда владелец автомобиля сел на пассажирское сиденье и заглушил мотор. Но злоумышленник уже успел врезаться в соседний автомобиль.

Неудачливый угонщик оказался 32-летним гражданином Белоруссии. Против него возбуждено уголовное дело.

В конце декабря стало известно, что кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей угнали со стоянки автомойки в центре Москвы. Позже премиальный автомобиль обнаружили на соседней улице. Как выяснилось, неизвестный угонщик всю ночь катался на Lamborgini по парковке ближайшего бизнес-центра, после чего просто припарковал машину неподалеку.

В мае мужчина заявил об угоне машины вместе с детьми в Новой Москве. Как выяснилось, он не смог найти свой автомобиль на стоянке магазина и сразу позвонил в полицию. Но вскоре сориентировался и все же нашел машину с детьми. Об этом сообщило издание Life.

Дети Преступления Машины Полиция Москва
02 января 2024, 18:46
Полиция Коми ликвидировала открывшего по ним стрельбу местного жителя
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Полицейские в Республике Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и открыл огонь по прибывшим на место правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, ЧП произошло 1 января в поселке Жешарт. В ходе ссоры с супругой мужчина нанес ей несколько ножевых ранений.

Женщине вместе с 12-летним сыном удалось скрыться в соседской квартире, после чего мужчина начал стрелять по ее укрытию, а также в сторону прибывших на месте полицейских и сотрудников скорой помощи.

В распоряжении «360» оказалось видео с пострадавшей машиной врачей. Пули пробили дверь и переднюю часть автомобиля.

В ходе перестрелки полицейские ликвидировали буяна.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Ставшие свидетелями стрельбы соседи рассказали «360», что стрелок трудился в УФСИН пожарным, а ситуация стала для них шоком. Они подчеркнули, что спасения от буйного мужа пострадавшая женщина с ребенком искала у соседей.

В октябре житель Курской области убил мать, дочь и жену из-за отказа в интимной близости.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Следственный комитет России
01 января 2024, 23:07
Публично сжегшую паспорт в Брянске девушку-блогера задержали
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о надругательстве над гербом России завели следователи после скандальной выходки девушки-блогера, устроившей сожжение своего паспорта на публике в Брянске. Как сообщила пресс-служба СК, подозреваемой стала 22-летняя москвичка.

По версии следствия, девушка устроила акцию с сожжением своего документа около входа в ночной клуб в Брянске утром в понедельник, 1 января.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами россиян. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемой меры пресечения.

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина первой сообщила о скандальной выходке блогерши со своим паспортом. Она пояснила, что сжигающая документ девушка вела прямую трансляцию в социальных сетях.

Как сообщил RT , после осознания последствий своего поступка девушка сообщила, что взяла уже недействующий паспорт и решила его уничтожить из-за уродливой фотографии. Она подчеркнула, что не позволяла себе никаких антироссийских высказываний.

По данным Telegram-канала Baza , в момент сжигания своего документа девушка находилась в сильном состоянии алкогольного опьянения. Авторы подчеркнули, что все заявления, что блогерша действовала в интересах ВСУ не соответствуют действительности.

Уголовное дело о надругательстве над гербом России завели следователи после скандальной выходки девушки-блогера, устроившей сожжение своего паспорта на публике в Брянске. Как сообщила пресс-служба СК , подозреваемой стала 22-летняя москвичка.

Блогеры СК РФ Россия
01 января 2024, 22:32
Житель Саратова нашел тело 14-летней девочки в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Следовали открыли уголовное дело по факту смерти 14-летней. Ее тело в новогоднюю ночь нашел житель города Балтай Саратовской области, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что девочка праздновала Новый год с друзьями.

Затем по какой-то причине она ушла - это было ее решение, ее никто не выгонял. Семья умершей не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и других организациях. Прокуратура взяла дело на контроль и изучает подробности смерти несовершеннолетней.

Похожая ситуация случилась и на Урале, где подросток умер на улице , когда шел с вечеринки к подруге, чтобы выяснить с ней отношения. Помириться школьники не смогли, и мальчик ушел, после чего его тело нашли на улице.

Ранее RT сообщал о нахождении тела пенсионерки 70 лет на обочине дороги в Тульской области. Правоохранители обнаружили у нее повреждения в области головы.

Саратов Уголовное дело Школьники Новый год
01 января 2024, 21:50
Пьяные мигранты избили бойцов СВО в Челябинске
РИА «Новости»
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Правоохранители Челябинска задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из них — несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Пр данным ведомства, конфликт произошел в новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска. Несколько демобилизованных из зоны специальной военной операции бойцов вместе со своими женами ждали такси. К ним подошли пятеро пьяных иностранцев.

Как рассказал в комментарии RT руководитель проекта «Трезвые дворы» Александр Воложанин, мигранты начали оскорблять одну из женщин. Когда им сделали замечание, иностранцы начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из бойцов получил травму глаза.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.

Напавших на бойцов мигрантов оперативно задержали. У них обнаружили у орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение в хулиганстве и направят в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году выросло.

Правоохранители Челябинска задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Уголовное дело Мигранты Военные Россия Челябинск

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