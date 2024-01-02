Москвич не дал угнать свой автомобиль, сев на пассажирское сиденье

Все произошло в канун Нового года в Тверском районе Москвы. Владелец автомобиля Mercedes увидел в окно, что неизвестный мужчина пытается вскрыть его машину. Хозяин вышел на улицу и прогнал злоумышленника. Но пока он забирал вещи из багажника, незнакомец забрался в машину, сел за руль и завел иномарку.

Тогда владелец автомобиля сел на пассажирское сиденье и заглушил мотор. Но злоумышленник уже успел врезаться в соседний автомобиль.

Неудачливый угонщик оказался 32-летним гражданином Белоруссии. Против него возбуждено уголовное дело.

В конце декабря стало известно, что кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей угнали со стоянки автомойки в центре Москвы. Позже премиальный автомобиль обнаружили на соседней улице. Как выяснилось, неизвестный угонщик всю ночь катался на Lamborgini по парковке ближайшего бизнес-центра, после чего просто припарковал машину неподалеку.

В мае мужчина заявил об угоне машины вместе с детьми в Новой Москве. Как выяснилось, он не смог найти свой автомобиль на стоянке магазина и сразу позвонил в полицию. Но вскоре сориентировался и все же нашел машину с детьми. Об этом сообщило издание Life.