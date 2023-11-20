20 ноября 2023, 16:59

Москвич лишился более 25 тысяч рублей при покупке билета в театр

Fotolia / pressmaster
Читайте нас в: Google Новости

Двадцатитрехлетний парень из Москвы решил встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. При покупке билета в театр, где должно было состояться свидание, он лишился более 25 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, незнакомка, с ее слов, купила билет на одном из сайтов и предложила молодому человеку приобрести место рядом с собой. Он выбрал соседнее место и ввел данные своей банковской карты для оплаты, а после - пароли из полученных смс.

После того, как три попытки оплатить завершились неудачей, девушка предложила обратиться в службу поддержки. Следуя указаниям «сотрудника поддержки», молодой человек еще раз ввел свои реквизиты для возврата.

Таким образом, злоумышленники украли более 25 тысяч рублей с карты мужчины, а после перестали выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке». Злоумышленники позвонили восьмилетнему мальчику на домашний телефон, пока родители были на работе.

Преступления Мошенничество Москва 2023
20 ноября 2023, 17:49
Россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительнице Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. После разговора с ним женщина лишилась квартиры и всех своих накоплений, сообщил сайт kp.ru.

Собеседник смог убедить 57-летнюю пенсионерку продать квартиру. С ней также связывался якобы сотрудник правоохранительных органов.

После этого жительница Белгорода перевела все вырученные от продажи деньги и накопления аферистам. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас личности злоумышленников устанавливают.

Ранее жертвой мошенников стала бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина. Пенсионерка потеряла 800 тысяч рублей после того, как поверила «работнику Центробанка». Он убедил женщину в том, что ее сбережения со счетов пытаются похитить преступники.

Мошенничество
20 ноября 2023, 15:20
Обыски по делу о коррупции прошли в ростовском суде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону провели обыски у председателя Ленинского районного суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

«Председателя Ленинского районного суда и еще одного судью заподозрили в коррупции в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. В понедельник по их местам работы и жительства прошли обыски», - указали в публикации.

В четверг, 16 ноября, обыски также прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону, председателя и трех судей которого заподозрили в получении взятки. Кроме того, уголовное дело завели против местного бизнесмена, который подозревается в даче взятки за «нужное решение суда».

Ранее Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову задержали в Москве в рамках дела о взяточничестве.

В начале ноября в Дагестане по делу о взятках задержали замглавы регионального управления МВД Руфата Исмаилова, писал RT.

Суд Коррупция
20 ноября 2023, 15:13
Экс-главе Клинского района Подмосковья Постриганю дали 18 лет колонии
Читайте нас в: Google Новости
Суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 18 годам колонии. Как стало известно «360», ему также предстоит выплатить штраф в 117 миллионов рублей.

Суд
20 ноября 2023, 14:59
Мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке» — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве мошенники обманули восьмилетнего мальчика, придумав историю о беде, случившейся с его бабушкой, и отобрали у него 85 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, мама мальчика была на работе, когда мошенники позвонили ему на домашний телефон. Похожий на бабушкин голос сообщил ребенку, что его родственница попала в аварию. После этого звонившая передала трубку какой-то другой женщине, заявившей, что бабушку мальчика посадят, если у нее не будет достаточно денег.

Мошенники приказали мальчику собрать деньги, завернуть в полотенце и положить в обувную коробку. Он вытащил деньги из папиного портмоне, в котором находилось 85 тысяч рублей, и выполнил указания аферистов. Через час к нему приехал незнакомый мужчина, который забрал коробку с деньгами.

О своем храбром поступке ребенок рассказал маме только вечером. Она срочно обратилась в полицию.

Ранее мошенники убедили московского школьника отдать 130 тысяч на «лечение» мамы. Ему тоже позвонили на домашний телефон.

Преступления Мошенничество Москва 2023

Новости по теме