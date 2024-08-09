Московского участкового задержали по делу об организации незаконной миграции

«Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы», - уточнили в ведомстве.

По данным следователей, подозреваемые фиктивно регистрировали мигрантов по месту пребывания. В домах у задержанных провели разыскные мероприятия. В ближайшее время им предъявят обвинение. Дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.

Ранее российский президент Владимир Путин принял закон , представляющий полиции разрешение выдворять из России иностранцев без гражданства. До этого так могли делать только судьи и пограничные службы.