12 января 2025, 09:11

Московского повара арестовали за подготовку к участию в террористической деятельности

РИА «Новости»
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Повара одного из московских ресторанов обвинили в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости».

Подозреваемого арестовали до 8 марта. Уголовное дело против мужчины возбудили в апреле 2024 года. По информации агентства, фигурант дела является иностранным гражданином, который работал поваром в ресторане национальной кухни.

Обвиняемый и его адвокат не возражали против ходатайства стороны обвинения о продлении ареста.

«По делу получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по имеющимся на странице личного аккаунта в Instagram* публикациям террористической направленности», - отметило агентство.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ногинска. Мужчину заподозрили в пропаганде и оправдании терроризма. По версии следствия, россиянин публиковал в Сети материалы о запрещенном в России украинском военизированном объединении.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Терроризм Москва
11 января 2025, 16:25
Трое пострадавших от перестрелки в Сухуме скончались в больнице
Пресс-служба МВД
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Три человека, пострадавших в результате перестрелки в сухумском кафе, скончались в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на минздрав Абхазии сообщило РИА «Новости».

Трех абхазских граждан госпитализировали после перестрелки между посетителями кафе. Полиция задержала стрелка. Несмотря на оказанную медпомощь, врачи не смогли спасти пострадавших, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе „Бисквит“ в столице Абхазии скончались от полученных ранений», - отметили в минздраве республики.

По данным сайта «Аргументы и факты» , нападавший попытался скрыться, но его задержали. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Причина конфликта между посетителями кафе пока неизвестна.

Ранее еще один случай стрельбы в Абхазии произошел в декабре. Злоумышленник прямо у здания парламента застрелил депутата Вахтанга Голандзия и ранил парламентария Кана Кварчия.

Стрельба Больницы Абхазия
11 января 2025, 05:35
Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на 4 миллиона за пропаганду ЛГБТ
РИА «Новости»
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Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на четыре миллиона рублей или приостановить деятельность на 90 дней за пропаганду ЛГБТ*. Протокол в отношении телеканала зарегистрировал Таганский суд Москвы.

Протокол составили за распространение среди совершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В суд материалы поступили 10 января.

По этой статье предусмотрено наказание в четыре миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.

Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты , оштрафовали на 250 тысяч рублей. Представители клуба вину признали частично. Однако у правоохранителей имеются доказательства нарушений.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Штрафы Рубль Суд ЛГБТ
11 января 2025, 03:11
Семейная пара из Подмосковья развела маркетплейс на 18 миллионов
Freepik
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В Подмосковье полиция задержала супружескую пару, которая, используя мошенническую схему, обманула маркетплейс на 18 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники воспользовались проходившей у одного из маркетплейсов акцией, по которой за оставленный комментарий к покупке начислялись бонусы, которые можно было использовать для оплаты других товаров. После того, как мошенники делали заказ, при помощи некоего специального программного обеспечения они оставляли отзыв и сразу отменяли покупку. Используя различные аккаунты, супругам удалось оставить около миллиона комментариев.

Следующим этапом в этой схеме был вывод средств. Для этого аферисты зарегистрировали на маркетплейсе собственный интернет-магазин, где сами у себя покупали товары по завышенным в несколько раз ценам, расплачиваясь накопленными баллами. При этом продавцу маркетплейс компенсировал оплату переводом денежных средств.

Как рассказали правоохранители, эту схему супругам удавалось проворачивать около пяти месяцев, в течение которых они выудили из маркетплейса около 18 миллионов рублей.

В отношении аферистов возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Обоих фигурантов заключили под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги товаров иностранных брендов при поиске товара. Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке».

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11 января 2025, 00:54
СК опубликовал видео допроса подростка-поджигателя из Курска
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Курской области опубликовал видео допроса подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске. Школьник рассказал, как совершил правонарушение.

«Я ударил по лобовому стеклу машины, потом я оказался на территории школы. Я побежал к главному входу, там я разбил стекло и без проблем выбежал на улицу, покинул территорию школы», - рассказал 16-летний юноша.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта».

Утром 10 января подросток с молотком ворвался в школу , разбил входную дверь и выбежал на улицу. Охранник не смог остановить его. Убегая, школьник бросил сумку - в ней нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Нападавшим оказался ученик курской школы № 40. Предварительная причина - безответная любовь. Однако следователи рассматривают еще одну версию - подросток мог играть в суицидальную игру. Задание напасть на школу он мог получить в ней.

Уголовное дело Школы Видео Школьники Следственный комитет России Курская область

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