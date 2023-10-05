Московского полицейского заподозрили в пособничестве во взятке — СМИ
Силовики задержали оперативника из района Хамовники в Москве, заподозрив его в посредничестве взятки. Предположительно, он требовал около 19 миллионов за выигранный тендер, сообщил Telegram-канал Baza.
По версии следствия, в 2021 году подозреваемый пообещал предпринимателю получить выгодный подряд на строительство на объектах, подконтрольных Фонду капитального ремонта. Взамен на это полицейский попросил 5%, на что бизнесмен дал свое согласие. В итоге контракт вышел на сумму около 380 миллионов рублей, поэтому доля сотрудника полиции составила 18,8 миллиона рублей.
Авторы статьи заявляют, что сделка сорвалась и предприниматель так и не увидел обещанный тендер. В первое время подозреваемый уверял, что вернет деньги, но позже перестал выходить на связь. Бизнесмен обратился в ФСБ, полицейского задержали.
По информации Baza, вместе с ним по делу проходит еще один оперативник. В домах полицейских прошли обыски. Следователи устанавливают других сообщников подозреваемых.
Ранее Таганский суд отправил под домашний арест директора московской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра. Он проходит по делу о взятках.