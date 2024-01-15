Московский таксист обманул приезжего из Китая на 50 тысяч рублей

Московский таксист обманул жителя Китая, выставив ему круглую сумму - приблизительно 50 тысяч рублей - за поездку от аэропорта до точки назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно авторам статьи, 24-летний мужчина прилетел в Россию по работе. Когда он находился в аэропорту Шереметьево, таксист предложить отвезти приезжего на Рублевское шоссе всего за 1300 рублей.

Однако уже в дороге водитель уточнил, что 1300 рублей - цена за километр пути, поэтому выйдет в итоге выйдет примерно 45 тысяч рублей. Шокированный турист из Китая потребовал остановить машину, но мошенник решил не слушать клиента и сделать по-своему.

Водитель выхватил у пассажира телефон, самостоятельно перевел себе 8500 рублей, а потом вынудил пострадавшего сделать еще три перевода на общую сумму около 50 тысяч рублей. Позже таксист высадил его на МКАДе вместе с багажом и уехал.

Мужчина смог добраться до пункта назначения на другой машине, а потом обратился в полицию. Оперативники уже объявили злоумышленника в розыск. Пострадавший довольно точно описал автомобиль и запомнил часть госномера.

Ранее таксистка в Снежинске не позволила мошенникам обмануть пенсионерку на 1,8 миллиона рублей. Водитель заподозрила неладное, когда в ее машину села взволнованная женщина с двумя огромными сумками.