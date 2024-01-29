Московский суд заочно арестовал четверых иноагентов

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Все, кроме Бирюковой*, проходят по статье о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил России.

Ярмыш*, Низовцеву* и Певчих* также вменили призывы к организации деятельности экстремистского сообщества, а Бирюковой* - оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции на территорию Российской Федерации», - заявили в суде.

В конце декабря 2023 года Марию Певчих* объявили в розыск , она занимает пост главы Фонда борьбы с коррупцией**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

**Фонд борьбы с коррупцией, ФБК - организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.