14 ноября 2024, 19:26

Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата

Unsplash
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Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам лишения свободы по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима» - огласил судья решение.

Также суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей и конфисковал принадлежащий мужчине автомобиль. До этого прокурор попросил для Андреева 28 лет лишения свободы.

Сторона защиты готовится обжаловать приговор.

Ранее в Волгоградский областной суд доставили Никиту Журавеля по делу о государственной измене. Его привезли под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.

Поджоги Суд Москва
13 ноября 2024, 14:09
Замучившему сына блогеру-сыроеду Лютому ужесточили наказание
РИА «Новости»
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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляции ужесточила наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, насмерть замучившему месячного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Теперь он проведет в колонии строгого режима 10 лет, а не восемь, как было сказано в изначальном приговоре. Кроме того, он по-прежнему должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным следствия, зимой 2023 года жена блогера родила мальчика. Спустя месяц отец забрал у матери ребенка и сутки не давал ему есть. Как позже объяснил сам Лютый, таким образом он хотел приучить сына к своей системе питания. Вскоре младенцу стало плохо. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей-извергов , до смерти замучивших двухлетнюю дочь голодом и жаждой.

Уголовное дело Суд Блогеры Краснодарский край
13 ноября 2024, 11:42
Москвич организовал многомиллионную аферу с «Пушкинскими картами»
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, похитившего более 100 миллионов рублей с «Пушкинских карт». Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник с подельниками организовывал культурные мероприятия, посещение которых можно было оплачивать по таким картам. Аферисты находили тех, кто оплачивал билеты, но на сами мероприятия не ходили. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В феврале в суд передали дело против троих жителей Москвы , похожим образом похитившим с «Пушкинских карт» более 200 миллионов рублей. Они тоже организовывали мероприятия и искали людей, которые на них не пойдут, при этом продавали гораздо больше билетов, чем вмещали арендованные ими залы.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Москва
13 ноября 2024, 04:14
«Держат в страхе». Цыгане избили жильца общежития в Волгограде
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о неприятии мер в связи с действиями цыган в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что правоохранительными органами длительное время не принимаются меры к представителям цыганского этноса, которые держат в страхе жильцов одного из общежитий Волгограда», - говорится в сообщении.

Жильцы этого общежития неоднократно жаловались на физическое насилие со стороны цыган. На прошлой неделе группа цыган избила одного из жильцов, при этом полиция не приняла никаких мер, сообщили в Следкоме со ссылкой на СМИ.

Следствие запросило в производство дело об избиении волгоградца.

В конце октября толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания по поводу распития алкоголя в общественном месте. Нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Полиция Избиения Следственный комитет России Цыганская диаспора
13 ноября 2024, 00:54
Бастрыкин проверит, как идет расследование убийства пенсионера из-за парковки в Одинцове
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пенсионера в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В новостной телевизионной программе сообщалось, что в городе Одинцове Московской области между местным жителем и пожилым мужчиной возник словесный конфликт из-за парковочного места, в ходе которого пенсионеру был нанесен удар, ставший причиной падения», - говорится в сообщении.

В результате падения пенсионер получил повреждение головы , из-за которого скончался спустя неделю в больнице. Следствие выяснило, что нападавший был спортсменом. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам, озвученным в сюжете.

Одинцово Уголовное дело Убийства Пенсионеры Мужчины Следственный комитет России

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