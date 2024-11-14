Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима» - огласил судья решение.

Также суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей и конфисковал принадлежащий мужчине автомобиль. До этого прокурор попросил для Андреева 28 лет лишения свободы.

Сторона защиты готовится обжаловать приговор.

Ранее в Волгоградский областной суд доставили Никиту Журавеля по делу о государственной измене. Его привезли под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.