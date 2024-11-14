Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам лишения свободы по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима» - огласил судья решение.
Также суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей и конфисковал принадлежащий мужчине автомобиль. До этого прокурор попросил для Андреева 28 лет лишения свободы.
Сторона защиты готовится обжаловать приговор.
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