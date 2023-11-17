17 ноября 2023, 18:42

Московский суд приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии

РИА «Новости»
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Иностранца, обвиненного в контрабанде золота в составе организованной группы, приговорили в Москве к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимый был членом организованной группы, которая в августе 2022 года решила незаконно вывезти слитки золота за границу. Часть преступников под видом вылетающих в Ереван прошла со слитками через «зеленый коридор» в международный зал аэропорта Внуково. Другие злоумышленники прошли таможенный контроль с пустыми ручными сумками. Они встретились в нейтральной зоне аэропорта, где обменялись багажом.

Следователи изъяли у членов группировки 155 килограммов золота общей стоимостью свыше 543 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, учитывая позицию прокурора.

Ранее в рюкзаке китайца в аэропорту Домодедово нашли часы за шесть миллионов рублей.

Суд Контрабанда Преступления Аэропорт Внуково Москва 2023
17 ноября 2023, 17:21
Обвиняемого в убийстве матери в 2018 году задержали в Москве
РИА «Новости»
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В столице задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери пять лет назад. Подозреваемый не признался в содеянном, передали в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло 9 марта 2018 года в квартире жилого дома на улице Рогова. Там нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов собрали все доказательства, провели экспертизы. Опираясь на эту базу, обвинение предъявили сыну убитой. Он не признался в содеянном. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

В четверг, 16 ноября, в Выборгском районе Петербурга правоохранители завели уголовное дело на рецидивиста , который едва не убил собственную мать.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
17 ноября 2023, 15:34
Закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры
РИА «Новости»
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В столице задержали закладчика благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которую тот похитил. Прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности, передало АГН «Москва».

По данным правоохранительных органов, наркосбытчик хотел сделать «закладку» на восьмом этаже одного из домов на Ленинском проспекте, но заметил камеру стоимостью 5,4 тысячи рублей, и похитил ее. Злоумышленник не учел одного - сохранения записи на компьютере, по которой его и вычислили.

В квартире мужчины провели обыск и нашли свертки с мефедроном. Специалисты выяснили, что он хранил наркотики для дальнейшего сбыта.

Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по пункту «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 30, пункта «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

В пятницу, 10 ноября, полиция Екатеринбурга поймала с поличным еще одного закладчика.

Наркотики Прокуратура РФ Полиция Москва 2023
17 ноября 2023, 07:44
Нескольких сотрудников ФСБ задержали по связанному с компанией Merlion делу — СМИ
РИА «Новости»
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Нескольких сотрудников управления ФСБ, курировавшего работу правоохранительных органов, задержали по делу, связанному с компанией Merlion. По предварительным данным, они вымогали у ее руководства пять миллиардов рублей за завершение следствия. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно его данным, представителей ФСБ задержали на прошлой неделе вместе с бывшим начальником следственного управления СК по Северо-Западному округу Москвы Сергеем Ромодановским, следователем Андреем Жерютиным и начальником следственного отдела Рустамом Юсуповым. Официальной информации об этом пока нет.

Ромодановский, Жерютин и Юсупов остаются в СИЗО до 10 января по решению Басманного суда. Им предъявили обвинение в создании преступного сообщества, получении взяток, незаконном задержании и взятии под стражу, необоснованном возбуждении уголовного дела, привлечении невиновных к уголовной ответственности и фальсификации доказательств. СМИ пишут, что они участвовали в рейдерском захвате ГК Merlion.

Задержания ФСБ
17 ноября 2023, 06:16
Иностранца в Амурской области задержали за финансирование террористов
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В Амурской области силовики схватили иностранца, подозреваемого в финансировании террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», - заявили силовики.

Задержание сняли на камеру. Уголовное дело возбудили статье 205.1 УК России «Финансирование терроризма», мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве суд вынес приговор по делу об организации террористической группировки и участии в ее деятельности. Пособника террористов-исламистов приговорили к 11 годам колонии.

Терроризм ФСБ

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