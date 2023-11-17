Московский суд приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии

Следствие установило, что подсудимый был членом организованной группы, которая в августе 2022 года решила незаконно вывезти слитки золота за границу. Часть преступников под видом вылетающих в Ереван прошла со слитками через «зеленый коридор» в международный зал аэропорта Внуково. Другие злоумышленники прошли таможенный контроль с пустыми ручными сумками. Они встретились в нейтральной зоне аэропорта, где обменялись багажом.

Следователи изъяли у членов группировки 155 килограммов золота общей стоимостью свыше 543 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, учитывая позицию прокурора.

Ранее в рюкзаке китайца в аэропорту Домодедово нашли часы за шесть миллионов рублей.