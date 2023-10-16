Московский суд оштрафовал три международные компании за отказ локализовать данные россиян

Читайте нас в:

В пресс-службе уточнили, что штрафы выписали американской аналитической компании Ookla LLC, интернет-магазину для дайверов Molchanovs и израильскому онлайн-сервису MyHeritage. Их обвинили по частям 8 и 9, статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Компании Ookla LLC и MyHeritage Ltd обязали выплатить по шесть миллионов рублей, а Molchanovs Pte Ltd - 500 тысяч рублей.

Ранее сервис Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян.