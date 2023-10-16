Московский суд оштрафовал три международные компании за отказ локализовать данные россиян
Таганский районный суд Москвы оштрафовал две международные компании на шесть миллионов рублей каждую и еще одну на 500 тысяч рублей. Компании отказались хранить данные россиян на территории страны, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В пресс-службе уточнили, что штрафы выписали американской аналитической компании Ookla LLC, интернет-магазину для дайверов Molchanovs и израильскому онлайн-сервису MyHeritage. Их обвинили по частям 8 и 9, статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Компании Ookla LLC и MyHeritage Ltd обязали выплатить по шесть миллионов рублей, а Molchanovs Pte Ltd - 500 тысяч рублей.
Ранее сервис Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян.