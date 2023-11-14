Московский суд арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова, подозреваемого по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.

Других подробностей дела не раскрыли, так как материалы расследования засекречены.

В пятницу, 10 ноября, в Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела в отношении некоего Блинова Г.А., подозреваемого в госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте.