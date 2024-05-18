Московский суд арестовал подростка по подозрению в убийстве домработницы

По версии следствия, подросток 18 мая во время ссоры не меньше 23 раз пырнул ножом 66-летнюю женщину и ударил ее битой. От полученных травм домработница скончалась. Подозреваемого арестовали на два месяца, заявила пресс-служба Троицкого районного суда Москвы. Женщина работала в доме подсудимого и помогала его семье по хозяйству.

Убийство произошло в частном доме в поселке Первомайское в Новой Москве. Подросток признался, что это он зарезал женщину во время конфликта с ней.

Ранее полиция задержала жителя Екатеринбурга , которого подозревают в убийстве сожительницы. По версии следствия, мужчина зарезал возлюбленную прямо на улице на виду у прохожих, а потом скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую и попытались самостоятельно спасти пострадавшую, но она умерла до приезда медиков.