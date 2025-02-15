15 февраля 2025, 15:12

Московский суд арестовал американца за контрабанду наркотиков

РИА «Новости»
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Подозреваемого в контрабанде наркотиков американца Байерса Калоба Уэйна отправили в следственный изолятор на 30 суток. Такое решение по ходатайству следователя принял Солнцевский районный суд Москвы.

В объединенной пресс-службе судов российской столицы сообщили, что американца задержали в аэропорту Внуково после проверки багажа.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФТС уточнил, что 28-летний американец прилетел в Москву из Стамбула 7 февраля.

Во время прохождения таможни на багаж иностранца отреагировала служебная собака по кличке Эврика. В ходе осмотра вещей американца сотрудники нашли мармелад с каннабиноидами.

Пассажир заявил, что сладости с наркотиком ему прописал врач. Но это правоохранителей не убедило и против американца завели уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.

На этой неделе Россия и США провели обмен заключенными. В Москву вернулся основатель криптобиржи BTC-e Александр Винник , которому грозило пожизненное заключение в США по обвинению в легализации доходов через свою платформу.

Россия отдала задержанного в 2021 году в аэропорту Шереметьево американца Марка Фогеля. В его багаже таможенники нашли наркотики.

США Наркотики Уголовное дело Суд Таможня Россия Аресты Аэропорт Внуково Москва
15 февраля 2025, 14:49
Арестованный по делу о слойках с ртутью признал вину только в отравлении
РИА «Новости»
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Накормивший знакомого слойками с ртутью признал вину только в отравлении соперника. Убивать мужчину он не планировал. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы обвиняемого адвокат Запир Рабаданов.

Он добавил, что Зюзинский суд Москвы отправил его подзащитного в следственный изолятор до 14 апреля.

«Вину он признал только в отравлении, что пытался пытался причинить вред здоровью. То, что покушался на его жизнь - ничего этого не было», - заявил Рабаданов.

Адвокат добавил, что подзащитный виделся с потерпевшим на очной ставке. В ходе общения пострадавший заявил, что никаких претензий к обвиняемому не имеет. Но следователи уголовное дело прекращать не стали.

Рабаданов добавил, что обвиняемый пошел на отравление ртутью из-за девушки. Но отношений у него с ней не было. По словам адвоката, подзащитный просто ее опекал.

Зюзинский суд Москвы в субботу, 15 февраля, арестовал на два месяца обвиняемого в покушение на убийство при помощи закачанной в слойки ртути из градусников.

Пресс-служба прокуратуры Москвы привела заявление обвиняемого, который подчеркнул, что действовал намеренно, так как знал о любви пострадавшего к выпечке.

Суд Адвокаты Преступления Мужчины Аресты Москва
15 февраля 2025, 13:02
Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки
РИА «Новости»
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Суд Югры арестовал до 14 апреля бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Шипилова заключили под стражу до 14 апреля», - заявил источник.

В пятницу в Следкоме сообщили, что бывшего первого замглавы ХМАО задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемый с 2023 по 2024 годы получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению определенных действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.

Кроме того, подозреваемый дал главе одного из муниципальных образований региона незаконные указания региона об оказании необходимого содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК.

ХМАО Суд Коррупция
15 февраля 2025, 13:01
Накормившего соперника слойками с ртутью арестовали
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Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца — решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», - заявил обвиняемый.

В пресс-службе столичного СК рассказали, что с накачавшим выпечку ртутью для отравления соперника уже провели очные ставки, а также следственные действия на местах преступления.

Сообщения о госпитализации двух отравившихся ртутью мужчин появились в минувшую среду, 12 февраля. По предварительным данным, металл с ядовитыми парами пострадавшие обнаружили в выпечке, которую купили в пекарне на Симферопольском бульваре. С подозрением на отравление их доставили в больницу.

Приступившие к расследованию криминалисты установили, что один из госпитализированных симулирует. Следователи выяснили, что он сам накачал слойки ртутью и скормил их знакомому из-за ревности. После задержания против мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство.

Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца - решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Преступления Мужчины Москва
15 февраля 2025, 12:27
Похитившего немую школьницу мужчину задержали в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который похитил 15-летнюю немую школьницу в районе улицы Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за похищение человека. Они провели осмотр происшествия и допросили свидетелей.

«Также следственные действия проводятся с мужчиной, который увел ребенка. По итогам произошедшему будет дана правовая оценка», - добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Shot, мужчина увел девочку прямо из машины ее родителей, которую припарковали у магазина. По словам очевидцев, школьница плакала и не хотела идти с похитителем.

Причиной похищения стала симпатия, которую екатеринбуржец испытывал к девочке, сообщил РЕН ТВ. Мужчина неоднократно видел школьницу в этом районе и воспылал к ней чувствами. Он привел ее к себе домой прямо к жене, которая не пустила подростка в квартиру.

Шокированный ребенок провел ночь в подъезде. Утром девочка пришла в аптечный пункт, откуда фармацевт вызвала ей скорую помощь. Школьницу привели в больницу, ее обследуют.

Ранее группа молодых людей похитила подростка из-за денежного долга в Стерлитамаке. Против подозреваемых завели уголовное дело.

Уголовное дело Дети Мужчины Екатеринбург Свердловская область

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