Московский суд арестовал американца за контрабанду наркотиков

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В объединенной пресс-службе судов российской столицы сообщили, что американца задержали в аэропорту Внуково после проверки багажа.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФТС уточнил, что 28-летний американец прилетел в Москву из Стамбула 7 февраля.

Во время прохождения таможни на багаж иностранца отреагировала служебная собака по кличке Эврика. В ходе осмотра вещей американца сотрудники нашли мармелад с каннабиноидами.

Пассажир заявил, что сладости с наркотиком ему прописал врач. Но это правоохранителей не убедило и против американца завели уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.

На этой неделе Россия и США провели обмен заключенными. В Москву вернулся основатель криптобиржи BTC-e Александр Винник , которому грозило пожизненное заключение в США по обвинению в легализации доходов через свою платформу.

Россия отдала задержанного в 2021 году в аэропорту Шереметьево американца Марка Фогеля. В его багаже таможенники нашли наркотики.