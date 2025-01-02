Московский пенсионер отдал мошенникам почти 90 миллионов рублей

В ведомстве отметили, что аферисты работали по привычной схеме. Сначала под предлогом проверки персональных данных позвонили мужчине, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и смогли получить код доступа к личному кабинету «Госуслуг» из смс.

После этого с потерпевшим связались лжесотрудница портала, которая «предупредила» о необходимости защиты персональных данных после взлома личного кабинета. Незнакомка в ходе разговора якобы составила заявление в ФСБ от имени пенсионера.

Затем с пенсионером связались «правоохранители» и убедили жертву перевести более 80 миллионов рублей на «безопасный счет», а также выманили еще пять миллионов наличными для более быстрой «переактивации счета». Когда пенсионер понял обман, злоумышленники удалили все переписки с ним в мессенджере.

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