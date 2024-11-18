18 ноября 2024, 21:42

Московский пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей

РИА «Новости»
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Накопивший более 24 миллионов рублей на банковских счетах 72-летний пенсионер из Москвы лишился всех своих денег, добровольно передав их мошенникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник журналистов пояснил, что «обработку» пожилого миллионера злоумышленники начали еще в начале ноября. Сначала с пенсионером через мессенджер связался неизвестный, который представился его давним знакомым. Он напугал москвича, что на предприятие, где тот раньше работал, начались обыски. Пенсионера попросили держать телефон при себе на случай звонка силовиков.

Через несколько часов с потенциальной жертвой связался второй неизвестный, назвавший себя следователем ФСБ. Он еще больше напугал пенсионера, рассказав ему об уголовном деле о государственной измене.

На следующий день на связь с пожилым москвичом вышел еще один якобы силовик, который еще сильнее запугал пострадавшего, сообщив, что от его имени прошел денежный перевод в адрес спонсора украинских боевиков. Доведя пожилого миллионера до панического состояния, на связь с ним вышла «сотрудница» Центробанка. Она успокоила москвича, предложив ему перевести все свои накопления на «безопасный счет».

На протяжении нескольких дней пенсионер закрывал свои счета в различных банках, а наличные передавал неизвестным курьерам, которые называли кодовое слово. Встречался они с ними в разных местах. Только отдав последние накопления, пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук рассказал о новой мошеннической схеме. Он пояснил, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам цветы или подарки, а после просят «код подтверждения доставки» , который люди получили в смс-сообщении. По словам эксперта, в таких ситуациях мошенники уже получили полный доступ ко всем аккаунтам пострадавшего и таким способом обходят последнюю защиту, получая код доступа.

Пенсионеры Мошенничество Деньги Москва
18 ноября 2024, 14:01
Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после расстрела двух охотников в лесном массиве Талдомского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером в воскресенье, 17 ноября, неизвестный выстрелил в двух местных жителей, которые находились на охоте. От полученного ранения один из мужчин скончался, другому своевременно оказали медицинскую помощь, его состояние на данный момент неизвестно.

Главк МВД по Московской области в Telegram-канале добавил, что правоохранители приступили к поискам стрелка.

«Сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего преступление», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте.

Уголовное дело Стрельба МВД РФ Талдом Следственный комитет России
18 ноября 2024, 04:23
Суд Астрахани арестовал мужчину, который 26 лет назад задушил мать и дочь
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Задержанного в Астрахани 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 26-летней давности, арестовали по решению суда. Об этом пресс-служба Ленинского районного суда сообщила ТАСС.

«В отношении этого задержанного человека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и будет обжаловано», - сообщили в суде.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем». По информации следствия, в ноябре 1998 года обвиняемый с подельником проникли в квартиру и задушили хозяйку жилья и ее дочь. После убийства они вынесли из квартиры ценности и денежные средства на сумму около 45 тысяч рублей.

В Подмосковье арестовали водителя такси, который в Солнечногорске выкинул из машины участника СВО на костылях.

Убийства Суд Мужчины Аресты
18 ноября 2024, 02:26
На шестикратного чемпиона России по футболу напали с холодным оружием
РИА «Новости»
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Трое сотрудников футбольного клуба «Ленинградец» пострадали из-за нападения в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, среди пострадавших оказались бывший участник сборной России по футболу Вадим Евсеев, который сейчас работает тренером клуба, его ассистент Александр Шмарко и заместитель гендиректора ФК.

Происшествие случилось, когда тренерский штаб «Ленинградца» и руководство шли в отель из ресторана. В этот момент сзади к компании подошли двое неизвестных и попросили сигарету. Когда они не получили ответа, то брызнули в лицо Евсеева из перцового баллончика.

Как рассказал пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия, после этого Шмарко вместе с еще одним сотрудником попытались задержать хулиганов, однако нападавшие вытащили нож и ударили его по лицу.

Правонарушителей задержали сотрудники клуба. Теперь ими занимаются полицейские. Евсееву и Шмарко оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Вадим Евсеев состоял в сборной России по футболу, стал шестикратным чемпионом страны. Возглавил «Ленинградец» в конце сентября. Команда выступает во Второй лиге.

Ранее игроки «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в матче 14-го тура РПЛ. Защитник московского клуба Виллиан Роша ударил спартаковцев Руслана Литвинова и Срджана Бабича.

Драки Спортсмены Футбол
18 ноября 2024, 02:15
Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах
РИА «Новости»
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Районный суд отправил под домашний арест подростка-мигранта, который ударил ногой в грудь школьницу в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения - домашний арест по 15 января 2025 года», - написали в сообщении.

Накануне подростку предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Дело завели после того, как в СМИ появилось видео, на котором подросток с кавказской внешностью пнул с разбега русскую девочку. За кадром его подначивала другая девочка, предположительно, которая снимала видео.

Уголовное дело Суд Школы Видео СК РФ Свердловская область Аресты

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