Московские следователи раскрыли убийство, совершенное в 2000 году

Читайте нас в:

Как сообщили в ведомстве, установить подозреваемого удалось благодаря повторному анализу материалов дела и привлечению к расследованию свидетеля. С помощью показаний правоохранители вышли на предполагаемого убийцу, который был в Адыгее.

По данным следствия, в феврале 2000 года произошло убийство с корыстным умыслом. Во время застолья гость напал с ножом на хозяйку квартиры в доме на Анненской улице и заколол женщину в шею до смерти. После он выкрал из квартиры дорогую технику и одежду, а квартиру поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Мужчину, которого подозревают в убийстве, задержали, ему уже предъявили обвинение в совершении преступления. Следователи будут ходатайствовать, чтобы злоумышленнику в качестве меры пресечения назначили заключение под стражу.

Ранее в Москве также заключили под стражу подозреваемого в другом убийстве более чем двадцатилетней давности. Мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины, случившемся в 1999 году, арестовали на месяц, пока продолжается расследование.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.