Московские следователи раскрыли убийство, совершенное в 1997 году

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По данным ведомства, в июне 1997 года двое мужчин затащили на чердак незнакомую девушку, изнасиловали ее, а затем, опасаясь, что их жертва сообщит об этом правоохранителям, нанесли ей множество колотых ран в шею, грудь и живот, из-за чего девушка погибла на месте. С места преступления убийцы скрылись.

Сейчас же следователи и криминалисты повторно рассмотрели материалы дела и благодаря повторной генетической экспертизе установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, 45 и 44 лет, их задержали в Московской области. Оба признали свою вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.

Столичный СК будет настаивать на заключении обоих подозреваемых под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее в Москве также раскрыли похожее преступление , совершенное в 2000 году. Подозреваемого в убийстве задержали в Адыгее.