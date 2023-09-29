Московские следователи раскрыли убийство, совершенное в 1997 году
Двух подозреваемых в убийстве с изнасилованием в 1997 году в столице задержали в Подмосковье после повторного расследования. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, в июне 1997 года двое мужчин затащили на чердак незнакомую девушку, изнасиловали ее, а затем, опасаясь, что их жертва сообщит об этом правоохранителям, нанесли ей множество колотых ран в шею, грудь и живот, из-за чего девушка погибла на месте. С места преступления убийцы скрылись.
Сейчас же следователи и криминалисты повторно рассмотрели материалы дела и благодаря повторной генетической экспертизе установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, 45 и 44 лет, их задержали в Московской области. Оба признали свою вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.
Столичный СК будет настаивать на заключении обоих подозреваемых под стражу в качестве меры пресечения.
Ранее в Москве также раскрыли похожее преступление , совершенное в 2000 году. Подозреваемого в убийстве задержали в Адыгее.