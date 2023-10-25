Московские полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной перепродаже авто

По данным правоохранительных органов, совладелец одного из автосалонов, механик и их общий знакомый обманом убедили мужчину продать новый спортивный седан. Общая сумма ущерба превысила восемь миллионов рублей. Против злоумышленников возбудили дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они находятся под подпиской о невыезде.

В этом году мужчина приобрел спортивный седан в одном из столичных автосалонов, где познакомился с механиком и совладельцем бизнеса. Через несколько месяцев он приехал на плановое техобслуживание, после которого ему заявили о серьезных дефектах в машине, требующих дорогого ремонта. Мужчина перечислил деньги на указанный злоумышленниками счет и стал жертвой аферы.

Ему сообщили, что грузовик, который вез запчасти из другого региона для ремонта авто, сгорел вместе с товаром. Кроме этого, злоумышленники заявили, что без этих деталей устранить дефекты невозможно и что проще продать машину и купить другую.

Владелец поверил в историю и сделал все по схеме мошенников. Через несколько месяцев он узнал, что его автомобиль пригоден для езды и принадлежит теперь другому человеку, а дефектов и вовсе не было.

В середине октября текущего года в Санкт-Петербурге задержали четырех человек, которых подозревают в мошенничестве с автомобильными страховками.

Всего они провернули пять подставных ДТП и получили компенсацию около миллиона рублей.