Согласно информации издания, младший и старший сержанты приехали на Бибиревскую улицу вечером 11 ноября после сообщений местных жителей о лежащем без сознания человеке.

Они осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Полицейские оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников, уточнили авторы статьи.

Нашедшие тело сотрудники отдела района Алтуфьево вычислили его путь по камерам видеонаблюдения. Началось расследование - есть вероятность, что мужчина в момент его доставки в гаражи все еще был жив.

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