Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не расследовать дело — СМИ
Два московских полицейских переместили труп мужчины в соседний район, чтобы с ним разобрались их коллеги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно информации издания, младший и старший сержанты приехали на Бибиревскую улицу вечером 11 ноября после сообщений местных жителей о лежащем без сознания человеке.
Они осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Полицейские оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников, уточнили авторы статьи.
Нашедшие тело сотрудники отдела района Алтуфьево вычислили его путь по камерам видеонаблюдения. Началось расследование - есть вероятность, что мужчина в момент его доставки в гаражи все еще был жив.
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