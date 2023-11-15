15 ноября 2023, 14:37

Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не расследовать дело — СМИ

РИА «Новости»
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Два московских полицейских переместили труп мужчины в соседний район, чтобы с ним разобрались их коллеги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, младший и старший сержанты приехали на Бибиревскую улицу вечером 11 ноября после сообщений местных жителей о лежащем без сознания человеке.

Они осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Полицейские оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников, уточнили авторы статьи.

Нашедшие тело сотрудники отдела района Алтуфьево вычислили его путь по камерам видеонаблюдения. Началось расследование - есть вероятность, что мужчина в момент его доставки в гаражи все еще был жив.

Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы.

Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 13:45
Напавшему на контролера безбилетнику вынесли обвинительный приговор в Москве
РИА «Новости»
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Безбилетника, напавшего на контролера одного из московских автобусов, суд признал виновным и вынес обвинительный приговор. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Инцидент произошел 7 сентября в автобусе, когда контролер проверял наличие билета у пассажиров. Один из них не предъявил документ оплаты проезда. Сотрудница начала составлять протокол о правонарушении, но молодой человек сбил ее с ног и несколько раз ударил по спине.

Обвиняемый должен будет выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб. Нападение на контролера могло повлечь за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали трех обвиняемых в похищении москвича и вымогательстве. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.

Драки Москва 2023
15 ноября 2023, 13:07
Подозреваемых в похищении жителя Москвы и вымогательстве задержали
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали трех обвиняемых в похищении москвича и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По версии следствия, 13 ноября 2023 года обвиняемые находились в квартире на улице Удальцова в Москве, где они применили насилие к потерпевшему и потребовали у него пять миллионов рублей. Затем подозреваемые посадили мужчину в автомобиль и отправились в сторону Пензы. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.

Однако злоумышленников удалось задержать на трассе в Пензенской области. Их задержали, начались следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

Двое мужчин ограбили прохожего на Пресненской набережной. Злоумышленники избили его до потери сознания и украли ценные вещи.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023
15 ноября 2023, 12:45
Подозреваемого в убийстве школьницы и ее матери подростка арестовали в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девочки и ее матери. Об этом сообщил корреспондент РБК.

По версии следствия, ученик школы № 149 пришел в гости к своей 14-летней девушке. Ребята поссорились, в результате подросток напал на школьницу с ножом. Девочка скончалась от потери крови.

После этого юноша дождался возвращения 62-летней матери жертвы и зарезал ее. После задержания подросток дал признательные показания. В СИЗО он пробудет до 13 января 2024 года.

Убийство произошло в квартире на улице Билимбаевской Железнодорожного района Екатеринбурга. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц».

Семья подозреваемого в двойном убийстве школьника хорошо знала его будущих жертв. Накануне убийства парень не рассказывал близким о своих планах. В последний раз он виделся с семьей утром и не вызвал подозрений.

Суд Екатеринбург Аресты
15 ноября 2023, 12:41
Передавал данные Украине. Жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене
РИА «Новости»
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Жителя Тюменской области обвинили в госизмене в пользу Украины. В региональном управлении ФСБ по области ТАСС рассказали, что злоумышленник передавал сведения о военных объектах, возбуждено уголовное дело.

«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены», - передали в ведомстве.

Жителя Тюменской области заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина за деньги собирал и передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах в Тюменской области. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. Школьник отправлял фотографии российских систем ПВО бывшему работодателю, который служит в ВСУ за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, юноша написал явку с повинной.

Задержания Тюмень ФСБ Россия Аресты Украина

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