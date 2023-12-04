Московские бутики спрятали почти 50 миллиардов рублей от налоговой

По данным издания, руководители точек по продаже люксовой одежды брали в аренду взломанные кассовые терминалы, с помощью которых можно было удалить историю продаж, и таким образом уходили от уплаты налогов.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с ФСБ. Они доставили злоумышленников в отдел, где те признались, что в их владении было 900 таких кассовых аппаратов. В течение последних двух лет они отдавали приборы на временное пользование столичным предпринимателям за минимальное вознаграждение в виде восьми тысяч ежемесячно.

Мошенники выводили деньги через примерно 30 липовых контор. С 2021 года они сэкономили таким образом около 48,5 миллиарда рублей. Первые 30 аппаратов уже изъяли из ТЦ «Старт» на Ленинградском проспекте. Правоохранители возбудили дела по статьям 198 и 199 Уголовного кодекса. В ближайшее время изымут из оборота все оставшиеся аппараты и установят других причастных к махинациям лиц.

Известно, что правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц. Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения.