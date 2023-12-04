04 декабря 2023, 15:42

Московские бутики спрятали почти 50 миллиардов рублей от налоговой

РИА «Новости»
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В Москве раскрыли мошенническую схему уклонения от уплаты налогов среди бутиков. Им удалось «сэкономить» почти 50 миллиардов рублей. По подозрению в участии в афере задержали 10 человек, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, руководители точек по продаже люксовой одежды брали в аренду взломанные кассовые терминалы, с помощью которых можно было удалить историю продаж, и таким образом уходили от уплаты налогов.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с ФСБ. Они доставили злоумышленников в отдел, где те признались, что в их владении было 900 таких кассовых аппаратов. В течение последних двух лет они отдавали приборы на временное пользование столичным предпринимателям за минимальное вознаграждение в виде восьми тысяч ежемесячно.

Мошенники выводили деньги через примерно 30 липовых контор. С 2021 года они сэкономили таким образом около 48,5 миллиарда рублей. Первые 30 аппаратов уже изъяли из ТЦ «Старт» на Ленинградском проспекте. Правоохранители возбудили дела по статьям 198 и 199 Уголовного кодекса. В ближайшее время изымут из оборота все оставшиеся аппараты и установят других причастных к махинациям лиц.

Известно, что правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц. Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения.

Мошенничество ФНС РФ Москва 2023
04 декабря 2023, 16:24
Вор в законе умер в новосибирском СИЗО от передозировки наркотиками
РИА «Новости»
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Криминальный авторитет из Новосибирска Евгений Антипов, имевший статус вора в законе, умер в СИЗО от передозировки наркотиками. Об этом сообщило местное издание NGS.

Антипов умер в возрасте 51 года еще в начале июля. Сначала причиной назвали оторвавшийся тромб. За несколько недель до смерти его этапировали в новосибирский изолятор из Магаданской области.

По данным источника NGS, Антипов скончался через два дня после того, как Дзержинский суд отказал ему в условно-досрочном освобождении. Собеседник издания обратил внимание, что начальник СИЗО-1 после этого стал фигурантом дела о халатности.

Двумя неделями ранее появлялись данные о том, что ему якобы уже избрали меру пресечения. Но в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области это опровергли.

Последний срок Антипов отбывал за организацию нападения на члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО-1 в 2014 году.

Наркотики Тюрьмы
04 декабря 2023, 15:24
Погашение Блиновской всей задолженности по налогам опровергли
РИА «Новости»
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Находящаяся под домашним арестом блогер Елена Блиновская не выплачивала задолженность по налогам на 1,4 миллиарда рублей, потому что у нее нет таких денег. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила представляющая интересы «королевы марафонов» адвокат Наталия Сальникова.

Правозащитник опровергла сообщения СМИ о том, что Блиновская окончательно рассчиталась с долгами по неуплаченным налогам.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50−55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда - прим. ред.)», - заявила Сальникова.

На минувшей неделе адвокат Блиновской сообщила, что по итогам проверки ее клиентки Федеральная налоговая служба вынесла решение о задолженности блогера в 918 миллионов рублей, за счет пеней и штрафов сумма выросла до 1,4 миллиарда. Это не окончательная сумма, потому что инспекторы продолжили экспертизу.

По данным следователей, Блиновская создала фирмы-однодневки, работавшие п о упрощенной системе налогообложения. Поэтому большую часть проходящих средств блогер в своей декларации не указала. С 2019 по 2021 год таким способом Блиновская утаила более 918 миллионов рублей.

Правоохранители задержали блогера в конце апреля, когда на своей машине она направлялась в сторону российско-белорусской границы.

В ходе допроса блогер признала вину и раскаялась в совершенном поступке. Суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил прямой и косвенный выход в интернет. В последний раз меру пресечения ей продлили до 26 января 2024 года.

Уголовное дело Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
04 декабря 2023, 15:20
Массовые миграционные обыски на предприятиях Санкт-Петербурга сняли на видео
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики провели серию обысков на 10 крупных предприятиях и складах. Они пользовались услугами группы компаний, которую обвинили в организации незаконной миграции. Видео рейда показала Петербургская полиция.

Сотрудники МВД России, ОМОНа Росгвардии и других структур явились на 10 предприятий в Кировском, Московском, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, на территории поселка Ковалево и города Мурино.

Компании с многомиллионным оборотом, по информации полиции, специализировались на производстве продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов, перерабатывали вторсырье, работали как склады продовольственных и цветочных магазинов.

Они нанимали сотрудников-иностранцев через группу компаний - ее владельцев обвинили в преступлении по статье 332.1 УК России «Организация незаконной миграции». По версии следствия, под видом оказания консультационных услуг и аренды рабочей силы злоумышленники оформляли поддельные документы и получали трудовые патенты.

«Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов», - сообщила пресс-служба МВД.

По преступной схеме в Россию приехали не меньше 160 человек. Уголовное дело возбудили в 2021 году, задержали девять человек и опросили 155 свидетелей.

Рейды по соблюдению миграционного законодательства усилили в Екатеринбурге, сообщили «Известия». Полицейские проверили хостелы и производства.

Санкт-Петербург Мигранты МВД РФ
04 декабря 2023, 14:39
Пенсионерка из Москвы лишилась 28 миллионов рублей из-за мошенников
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников. Она лишилась своей квартиры и 28 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сначала преступники убедили женщину в том, что на ее имя кто-то попытался оформить кредит. Они представлялись сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка. По инструкции мошенников она сама взяла кредит и перевела средства на так называемый «безопасный счет».

Затем злоумышленники заставили женщину продать собственное жилье на улице Макаренко - якобы для того, чтобы его не присвоили бандиты. Она последовала их указаниям и зарегистрировалась в чужой квартире. Сделку купли-продажи осуществили с соблюдением всех юридических процедур и при участии нотариуса. После получения 25 миллионов от продажи квартиры пенсионерка курьером передала мошенникам наличные.

Спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Москве начался судебный процесс над 14 телефонными мошенниками , обманувшими 240 человек. Суммарно ущерб составил 84,6 миллиона рублей.

Преступления Мошенничество Москва 2023

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