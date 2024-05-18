18 мая 2024, 01:11

«Московские бизнесмены» попытались снести дом с жильцами в Уфе

РИА «Новости»
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Неизвестные московские бизнесмены попытались снести жилой дом в Уфе, в котором купили комнату. Мнение соседей предпринимателей не волновало. О ситуации рассказал Telegram-канал «Честный репортаж».

Бизнесмены выкупили в доме на улице Ибрагимова комнату, а потом решили снести все здание, наличие жильцов их не смутило. В доме выбили окна и демонтировали часть крыши.

«Вандалов ни капли не смущает, что в погоне за своими корыстными целями, <…> они выживают на улицу ветерана Афганистана, женщину - опекуна инвалида первой группы, и маленьких детей», - отметили авторы Telegram-канала.

Новые собственники заявили, что демонтаж идет в рамках закона. В издании сообщили, что за расследование взялись следственные органы.

В начале мая в Уфе конфликт из-за долга закончился смертью прохожего, который сделал скандалистам замечание. Мужчину несколько раз ранили ножом, он умер в карете скорой помощи.

Законы Уфа Мужчины
18 мая 2024, 00:39
Следователи осмотрели место убийства 8-милетней девочки под Ростовом-на-Дону
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Следователи и криминалисты осматривают место убийства восьмилетней девочки в станице Ольгинская Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале регионального Следкома.

«В Ростовской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве ребенка следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия», - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об убийстве ребенка под Ростовом-на-Дону. Правоохранители «раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление». Они выяснили, что девочка пропала, когда вышла в магазин. Ее тело обнаружили в лесу недалеко от населенного пункта.

По версии следствия, водитель эвакуатора посадил ребенка в машину. Подозреваемого уже задержали, он в отделе полиции. Другие обстоятельства случившегося выясняют.

Уголовное дело Убийства Дети Россия Полиция
18 мая 2024, 00:23
Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры
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Подросток в ходе конфликта убил домработницу, ее тело с ножевыми ранениями нашли в частном доме в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По данным следствия, 17 мая 2024 года в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями», - сообщило ведомство.

По подозрению задержали 16-летнего юношу. Он признался, что в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил домработницу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Накануне житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе, куда супруги пришли писать заявление на развод. Женщина скончалась на месте.

Убийства Россия Москва
18 мая 2024, 00:00
Имущество челябинского экс-замгубернатора арестовали из-за дела о ДТП
РИА «Новости»
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Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, признанного виновным в нанесении тяжелых травм студентке из Свердловска Анастасии Вяткиной в результате ДТП. Об этом сообщило издание 74.ru.

Решение принял Сосновский районный суд Челябинска. Стоимость арестованной собственности составила 47 миллионов рублей. По словам матери потерпевшей, которая стала инвалидом и потеряла зрение, эти средства нужны для того, что дать девушке все необходимое для жизни и оплатить курсы реабилитации.

«Настя все больше начинает разговаривать <…> Даем ей ходунки <…> Она не видит, но она слышит - как птички поют, деревья шуршат», - рассказала Светлана Вяткина о состоянии дочери.

В июне 2021 года Косилов обжаловал приговор по делу о ДТП. По его словам, ограничение свободы не просто мешает ему жить, но и очень сильно мешает его работе.

Авария с участием Косилова произошла летом 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Косилов за рулем Lexus столкнулся с Lada Vesta. Мужчина не признал своей вины, но до суда помогал пострадавшим деньгами. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.

Суд Челябинская область ДТП
17 мая 2024, 23:30
Попавшего в плен к соседу 26 лет назад алжирца освободили
РИА «Новости»
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Алжирские полицейские обнаружили пропавшего в 1998 году гражданина в подвале для скота в доме его соседа. Об этом сообщило издание El Khabar.

Мужчина по имени Омар бин Омран из штата Джельфа пропал в 17-летнем возрасте по пути в учебное заведение. Несмотря на то, что в стране тогда шла гражданская война, его мать не поверила в смерть сына.

В воскресенье, 12 мая, полицейские обыскали дом соседа семьи Омрана и нашли пропавшего человека в подвале дома, предназначенного для содержания скотины.

Медики констатировали, что у бывшего пленника, которому исполнилось 45 лет, есть проблемы с физическим здоровьем и психическим состоянием. По словам жертвы, он иногда видел родных в окно, однако боялся к ним обратиться из-за «воздействия колдовства».

Похитителя арестовали.

В апреле 2024 года в Удмуртии осудили двух местных жителей , которых обвинили в похищении человека. По данным следствия, они похитили своего знакомого, вывезли его за город и угрожали расправой.

Преступления

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