«Московские бизнесмены» попытались снести дом с жильцами в Уфе

Бизнесмены выкупили в доме на улице Ибрагимова комнату, а потом решили снести все здание, наличие жильцов их не смутило. В доме выбили окна и демонтировали часть крыши.

«Вандалов ни капли не смущает, что в погоне за своими корыстными целями, <…> они выживают на улицу ветерана Афганистана, женщину - опекуна инвалида первой группы, и маленьких детей», - отметили авторы Telegram-канала.

Новые собственники заявили, что демонтаж идет в рамках закона. В издании сообщили, что за расследование взялись следственные органы.

В начале мая в Уфе конфликт из-за долга закончился смертью прохожего, который сделал скандалистам замечание. Мужчину несколько раз ранили ножом, он умер в карете скорой помощи.