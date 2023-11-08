Московские автоинспекторы задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ

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По предварительной информации, на Остафьевском шоссе автоинспекторы остановили такси марки Volkswagen для проверки документов.

На заднем сидении находились два пассажира. Увидев сотрудников полиции, они начали вести себя неестественно и сильно нервничать. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу.

При проведении личного досмотра у 29-летнего иностранца нашли и изъяли пакет с неизвестным веществом желтого цвета.

Ранее нашли тела двух подростков , которые, по предварительным данным, умерли из-за передозировки наркотиками.