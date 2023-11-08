08 ноября 2023, 10:58

Московские автоинспекторы задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ

РИА «Новости»
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Стражи правопорядка задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на Остафьевском шоссе автоинспекторы остановили такси марки Volkswagen для проверки документов.

На заднем сидении находились два пассажира. Увидев сотрудников полиции, они начали вести себя неестественно и сильно нервничать. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу.

При проведении личного досмотра у 29-летнего иностранца нашли и изъяли пакет с неизвестным веществом желтого цвета.

Ранее нашли тела двух подростков , которые, по предварительным данным, умерли из-за передозировки наркотиками.

Наркотики Москва 2023
08 ноября 2023, 09:55
Мужчину, пытавшегося угрожать жене военкора Коца, задержали в Москве
РИА «Новости»
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Мужчину, который пытался угрожать жене военного корреспондента Александра Коца, задержали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Против злоумышленника возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 7 ноября задержанный, находясь на лестничной площадке в подъезде дома, где живет Коц, попытался оказать психическое воздействие на его супругу.

«Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста», - подчеркнули в Следкоме.

Правоохранители оперативно задержали 28-летнего мужчину. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для допроса.

СК РФ
08 ноября 2023, 09:26
Незнакомец явился домой к военкору Коцу и угрожал его жене — СМИ
РИА «Новости»
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Полиция возбудила уголовное дело после того, как домой к военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу пришел незнакомец и, не получив нужной информации, угрожал его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Около 13 часов 7 ноября в дверь квартиры постучали. Жена журналиста открыла, на пороге стоял неизвестный ей мужчина. Он начал расспрашивать ее об Александре Коце, требовать с ним встречи и угрожать женщине.

Она вызвала полицию, но к приезду наряда мужчина скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 144 УК России «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Военкор в своем Telegram-канале этот случай не комментировал.

После смерти журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) некоторые российские политологи получили посылки с гипсовыми статуэтками. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предупреждал о возможной подготовке терактов.

Уголовное дело Журналистика
08 ноября 2023, 09:19
Житель Ижевска забил старшую сестру до смерти из-за детских обид
Википедия
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Житель Ижевска забил насмерть свою 41-летнюю сестру молотком. Предполагаемым мотивом убийства стали детские обиды 20-летнего юноши. Организовать преступление ему помог бывший супруг женщины, сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло на 9-й Подлесной улице. Около полуночи местная жительница возвращалась домой привычным маршрутом через гаражи. Младший брат и бывший муж уже поджидали ее в припаркованной машине.

«Когда женщина проходила мимо, парень выскочил и несколько раз ударил ее молотком по голове», - указали в публикации.

После произошедшего 48-летний подельник схватил и увез пострадавшую. При этом орудие преступления и сумку жертвы злоумышленники выбросили в ближайший пруд.

Правоохранители успели задержать убийц уже утром. Молодой человек объяснил, что пошел на такой шаг из-за ненависти к сестре, с которой в детстве они постоянно ругались. Однако у экс-супруга был свой мотив: отношения с женщиной оказались для него непростыми после бракоразводного процесса. У пары осталось двое детей.

За убийство группой лиц по предварительному сговору мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Громкое убийство молотком произошло весной текущего года в Петербурге. Девятиклассник и по совместительству стример забил до смерти свою 13-летнюю знакомую в лесу.

Смертность Убийства Преступления Россия
08 ноября 2023, 04:35
Неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Екатеринбургские полицейские ищут мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома в Академическом районе города. Об этом написало издание Ura.ru со ссылкой на одного из жильцов дома.

По словам собеседника издания, мужчина напал на школьницу вечером в пятницу, 3 ноября. Сейчас по квартирам ходит участковый и допрашивает жильцов дома, которые узнали о преступлении со слов полицейских.

В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать запрос корреспондента.

Ранее стало известно, что полицейские разыскивают пассажира рейса Сургут - Санкт-Петербург, который на протяжении всего полета приставал к девятилетней девочке в самолете. 80-летний пассажир представился массажистом и насильно делал ребенку массаж. Школьница сообщила, что мужчина начал приставать после того как узнал, что она летит без родителей.

Педофилы Екатеринбург Изнасилования

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