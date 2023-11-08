Московские автоинспекторы задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ
Стражи правопорядка задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, на Остафьевском шоссе автоинспекторы остановили такси марки Volkswagen для проверки документов.
На заднем сидении находились два пассажира. Увидев сотрудников полиции, они начали вести себя неестественно и сильно нервничать. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу.
При проведении личного досмотра у 29-летнего иностранца нашли и изъяли пакет с неизвестным веществом желтого цвета.
Ранее нашли тела двух подростков , которые, по предварительным данным, умерли из-за передозировки наркотиками.