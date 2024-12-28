28 декабря 2024, 04:47

Московская студентка отдала аферистам более 7 млн рублей, пытаясь сдать сессию

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Студентка столичного вуза стала жертвой мошенников. Им удалось отнять у нее деньги и украшения общей стоимостью около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Звонок из «деканата» По данным телеканала, девушке позвонил «сотрудник деканата», который объяснил, что якобы для сдачи сессии ей нужно зарегистрироваться на сайте. Причем аферист убедил студентку включить демонстрацию экрана, чтобы контролировать правильность вводимых данных. После этого на телефон девушки пришло SMS от «Госуслуг», а мошенник повесил трубку.

Неизвестное приложение Через некоторое время со студенткой связались еще несколько злоумышленников, которые представлялись следователем, сотрудниками «Госуслуг» и представителями Росфинмониторинга. Они убедили пострадавшую в том, что ее счета заблокировали. После нескольких сеансов убеждения девушка под давлением преступников скачала неизвестное приложение и рассказала обо всем, что есть в квартире.

В конечном итоге девушка отдала злоумышленникам более 24 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей), 27,5 тысячи евро (около 2,9 миллиона рублей), двое мужских часов общей стоимостью 1,5 млн рублей, несколько десятков женских украшений и коллекционные монеты.

Ранее россиянам раскрыли некоторые схемы мошенничества перед новогодними праздниками. Также специалисты предупредили о возможном росте числа случаев мошенничества на 20–30% по причине ажиотажа и невнимательности людей.

Евро Праздники Вузы Мошенничество Деньги Госуслуги
27 декабря 2024, 19:22
Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках
Читайте нас в: Google Новости
Останкинский суд Москвы вынес приговор сыну актера Владимира Сошальского, который был признан виновным в хранении наркотиков и попытке их сбыта. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили «Известия».

Владимира Сошальского-младшего задержали по подозрению в распространении наркотиков в крупном размере 29 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, подозреваемый пытался скрыться, но его остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у него были обнаружены три пакета с наркотическими веществами общей массой 2,78 грамма.

В отношении Сошальского-младшего возбуждено дело о признании виновным в совершении преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее на полигоне в Ленинградской области сотрудники ФСБ уничтожили более 300 килограммов наркотиков и оборудование для их производства. Они проходили по уголовным делам как вещественные доказательства.

Наркотики Актеры
27 декабря 2024, 17:30
Суд окончательно назначил 15 лет колонии американцу Спектору
Читайте нас в: Google Новости
Гражданин США Евгений Спектор получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет, со штрафом», - отметили в пресс-службе.

В августе 2023 года Спектора арестовали по подозрению в шпионаже. Детали дела не разглашались из соображений секретности.

Кроме того, ранее он был связан с делом Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки в особо крупном размере.

Американец признал свою вину. Однако позже апелляция отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. После нового разбирательства Спектора приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Спектор передавал в США данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Американец сотрудничал с Пентагоном и аффилированной с ним коммерческой организацией.

Штрафы США Шпионаж Суд Москва
27 декабря 2024, 12:27
В колонии под Саратовом нашли элитную камеру для чиновника
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Саратовской области задержали сотрудника колонии, который обеспечил отдельное помещение для одного из заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в превышении должностных полномочий и присвоении имущества», - заявили в ведомстве.

По данным журналистов «Российской газеты» , задержанным оказался начальник колонии строгого режима в Пугачеве Андрей Косонгов. Его VIP-арестантом был бывший глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов. Он жил в отдельном помещении, где стоял современный телевизор и работал Wi-Fi. Также Лобанов носил обычную одежду.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава Бурятии Алексей Цыденов до этого уволил двух заместителей Дареева.

Саратов Заключенные Уголовное дело Чиновники
27 декабря 2024, 12:22
ФСБ предотвратила теракт «Вилаят Хорасан». Боевики собирались подорвать отдел полиции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» хотели подорвать отдел полиции в столичном регионе. Об этом сообщили в ФСБ.

«ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“* в Афганистане - „Вилаят Хорасан“, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», - уточнили в ведомстве.

Силовики зафиксировали злоумышленников, когда они собирали сведения об отделе МВД России в Москве, где хотели совершить теракт.

Боевики купили автомобиль, поместили в него баллоны с пропаном, а затем начали создавать самодельное взрывное устройство. Во время задержания боевики оказали сотрудникам ФСБ сопротивление и были нейтрализованы.

В месте проживания исламистов нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части СВУ, подчеркнули в ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ней.

* «Вилаят Хорасан» - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм ФСБ Взрывы

Новости по теме