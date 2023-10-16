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По информации издания, мошенники начали звонить 69-летней женщине еще летом. Они представлялись следователями и говорили, что на нее пытались взять кредит. В то же время, они рассказали, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина якобы запустила программу по спасению пенсионеров. Мошенники заявили москвичке, что ей назначили специального «сопровождающего» со стороны Центробанка, который будет указывать ей, что делать.

На протяжении некоторого времени мошенники водили женщину по различным банкам, чтобы она снимала сбережения и отправляла деньги на счет, который они назвали «безопасным». В начале августа преступники предложили ей продать квартиру на Новом Арбате.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей будет лучше переехать за город, ближе к подруге. Они вели сделку два месяца, помогая женщине с риэлтором и даже с новой пропиской.

Пенсионерка получила от покупателей 21 миллион рублей второго октября. «Сопровождающий» из Центробанка объяснил Елене, что деньги нужно передать через специального курьера с использованием кодового слова «Прага».

Однако даже после этого мошенники не прекратили вымогать у женщины средства: она перевела им еще полмиллиона рублей. Общий ущерб от действий аферистов составил около 25 миллионов рублей.

Ранее мошенники обманули народную артистку России Надежду Дроздову почти на пять миллионов рублей.