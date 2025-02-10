Московская клиника «Я здорова» не получила данных о госпитализации пациенток после ЭКО

В надзорном ведомстве уточнили, что специалисты приступили к эпидемиологическому расследованию после выявленных случаев сепсиса в медицинском центре «Я здорова» на проспекте Андропова.

«Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований», - подчеркнули в пресс-службе.

О срочной госпитализации пациенток в частного медицинского центра после прохождения процедур в инфекционную больницу сообщили в московском управлении СК.

«Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ С К России по городу Москве возбуждено уголовное дело», - добавили в ведомстве.

Администратор медицинского центра в комментарии 360.ru заявил, что не располагает данными о госпитализации пострадавших пациенток.

«У администраторов клиники такой информации нет. Напишите на электронную почту, мы передадим начальству», - предложил собеседник 360.ru.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что всего пострадали пять женщин. Все они проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения. После операции у пострадавших появились лихорадка и симптомы сепсиса.

В середине января московский СК объявил о расследовании смерти пациентки во время косметологической процедуры в одной из частных клиник города. В ведомстве заявили, что женщина пожаловалась на ухудшение состояния во время манипуляций специалиста, а после внезапно скончалась.