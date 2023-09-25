Мошенники завладели квартирой москвички в центре столицы

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В ведомстве уточнили, что внимание злоумышленников привлекла квартира стоимостью более 24,5 миллиона рублей, расположенная на Космодамианской набережной. Они изготовили фальшивый паспорт на имя 54-летней владелицы жилья, использовав фотографию одной из сообщниц.

После этого аферисты заключили договор купли-продажи между якобы владелицей и покупателем, а после передали его для регистрации.

Женщину, которая изображала хозяйку во время продажи квартиры, задержали. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и заключили под стражу.

На квартиру потерпевшей наложили арест.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники научились составлять «профиль жертвы» при разработке схем обмана.