Мошенники заставили российскую учительницу пойти на преступление и теракт

По данным ведомства, ролик учительница распространила среди своих учеников. В распоряжении «360» оказались скандальные кадры. На видео сотрудница учебного заведения сообщила, что действовала по заданию «сотрудника ФСБ» и «представителя Совета Безопасности». Она пояснила, что ей дали позывной Голова два уха.

«Мой путь воина-самурая длится более четырех месяцев. За это время я прекратила кредиты во всех банках, прекратила выдачу всех микрозаймов, завалила свою квартиру, избавилась от всех украшений, украла два браслета в магазине», - рассказала учительница.

По данным следствия, после распространения записи женщина с использованием горючей жидкости совершила поджог школы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о теракте, по которому учительница пока проходит подозреваемой. В ходе допроса женщина заявила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые связывались с ней по телефону.

По их указанию она брала кредиты, а деньги переводила на неизвестные счета. В рамках расследования криминалисты установят личности причастных на финансирование терроризма.

Глава управления образования Чебоксар Алексей Лукшин в своем Telegram-канале заявил, что учительница попала под влияние мошенников. Он подчеркнул, что поджог не сказался на работе учебного заведения и работа школы идет в штатном режиме. Угрозы для учеников нет. Управление вместе с директорами школ проведет совещание по профилактике случаев мошенничества среди педагогов.