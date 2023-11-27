27 ноября 2023, 16:49

Мошенники вынудили москвичку продать квартиру за 13,5 миллиона рублей

РИА «Новости»
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Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, аферисты убедили 83-летнюю пенсионерку в том, что кто-то пытается незаконно завладеть ее денежными средствами и квартирой. Они предложили ей два способа решения проблемы: либо опечатать квартиру и уехать, дожидаясь ареста мошенников, либо провести фиктивную сделку по продаже жилплощади для ее «защиты» от незаконного захвата. Особенно настойчиво злоумышленники рекомендовали второй вариант.

Подчиняясь указаниям мошенников, женщина продала свою квартиру, а вырученные 13,5 миллиона рублей передала курьеру. Злоумышленники заверили, что курьер перевезет средства в банк для сохранности.

Кроме того, аферисты убедили пенсионерку, что как только деньги внесут на банковский счет, она получит новые документы на квартиру. В это время ей необходимо было освободить жилье и сбросить данные своего телефона до заводских настроек. После того, как женщина выполнила эти действия, мошенники прекратили выходить с ней на связь.

Ранее мошенники под видом покупателей мебели украли у москвички более миллиона рублей.

Преступления Мошенничество Москва 2023
27 ноября 2023, 17:28
Организатора вооруженной банды в Москве приговорили к 17 годам колонии
РИА «Новости»
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Илеса Давлатзоду приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений на территории Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, группа из пяти мужчин совершила три нападения в период с сентября по декабрь 2018 года. Так, в ноябре банда во время вооруженного ограбления похитила деньги и имущество на сумму более трех миллионов рублей. В декабре того же года украли у человека деньги и имущество на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Кроме того, в сентябре 2019 года под руководством Давлатзоды злоумышленники избили мужчину молотками и похитили его имущество стоимостью более трех миллионов рублей. Потерпевший скончался от полученных травм.

После этого глава банды успел уехать из России и попал в международный розыск. Затем он изменил свои личные данные и вернулся в страну, где и был задержан.

Давлатзоду признали виновным в незаконном обороте оружия, разбое, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, руководстве бандой и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.

Суд приговорил мужчину к 17 годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовал на два миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье задержали группу диверсантов, которые в течение года поджигали электропоезда.

Мосгорсуд Преступления Следственный комитет России Москва 2023
27 ноября 2023, 14:35
Суд вынес приговор экс-главе аппарата МЧС за превышение полномочий
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Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю аппарата МЧС Вадиму Сойникову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сойникову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект так и не был достроен, а приченный ущерб оценили в 15 миллионов рублей.

Кроме того, Сойников возглавлял аппарат бывшего руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Ранее бывшего депутата Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Суд Коррупция Москва 2023
27 ноября 2023, 14:35
Машина и личные вещи были неинтересны. Супруг — о похищенной и убитой жительнице Новороссийска
РИА «Новости»
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Жительницу Новороссийска, отправившуюся в фитнес-клуб, похитили и убили. Муж погибшей Роман Григоренко рассказал «360», что злоумышленников не интересовали машина и личные вещи его супруги. По его словам, ограбление не было мотивом для нападения.

«Видел ее утром, когда она уезжала на тренировку. Перед уходом… Дома я был еще. Машину никто не похищал и не собирался. Машина была неинтересна. Личные вещи тоже, даже были сброшены. Мотивов ограбления нет - от слова совсем. И мотивов убийства тоже не было» - поделился собеседник.

Выяснением причин произошедшего, подчеркнул Роман, займется следствие.

Детали расследования В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет задержали. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Похищение человека» и «Убийство».

По версии следствия, злоумышленники выслеживали жертву. Сначала, 20 ноября, они напали на владельца легковушки возле гаражного кооператива и закрыли его в багажнике, а из машины следили за домом женщины. После преступники отпустили пострадавшего.

Через несколько дней, 24 ноября, подозреваемые напали на владельца другого авто. Они действовали по той же схеме: заперли водителя в багажнике, а машину использовали для слежки. Выследив женщину, подозреваемые напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. В тот же день в лесу один из злоумышленников зарезал женщину, но вместе с соучастниками написал мужу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, утверждая, что женщина еще жива.

Что известно о подозреваемых Источник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией, рассказал, что среди задержанных оказался боец ММА Карен Троян. Telegram-канал Shot писал, что группа молодых людей промышляла грабежами и разбоем. В день похищения 38-летняя женщина села в свой BMW и поехала на тренировку в спортзал на Пионерской. Когда она перестала выходить на связь, муж-бизнесмен обратился в полицию. Тело погибшей нашли в лесу 26 ноября.

Один из подозреваемых после задержания скончался. По факту его смерти следователи начали доследственную проверку.

Ранее в Краснодарском крае трое мужчин жестоко убили двух аниматоров. Злоумышленники пошли на преступление, чтобы заполучить деньги и другие ценности мужчины и женщины.

Убийства Следственный комитет России
27 ноября 2023, 13:45
Слушания по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий начались в Москве
РИА «Новости»
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В Тверском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий с вымогательством в кафе «Кактус Лаундж» Арама Асатряна. Его обвинили в шести случаях вымогательства организованной группой, передал «Коммерсант».

По данным следствия, Асатрян руководил не только группой мошенников, но и заведением, несмотря на оформленную документацию на Антона Ульянова. Правоохранительные органы считают, что по указанию задержанного с мужчинами девушки знакомились в интернете и приводили в кафе. Посетителям приносили завышенный счет и вымогали деньги у тех, кто отказывался платить.

Адвокат Асатряна Сергей Грошев заявил, что его подзащитный не имеет к заведению никакого отношения и вину свою не признает.

Известно, что кафе открыли в прошлом году на на 1-й Тверской-Ямской улице. По данному делу уже задержали сообщников подозреваемого. Асатряна заключили под стражу только в сентябре 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее москвичка помогла «раскрыть» еще одно кафе на проспекте Мира , в которой разводили мужчин на деньги по той же схеме.

Суд Мошенничество Москва 2023

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