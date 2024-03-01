01 марта 2024, 12:53

Мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга все деньги и квартиру

РИА «Новости»
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Более восьми месяцев мошенники удерживали на крючке 75-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге доверчивая женщина отдала злоумышленникам все накопления и деньги, которые получила от продажи квартиры. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов рублей. Подробности рассказала «Фонтанка».

Изначально мошенники названивали пожилой женщине на телефон, сообщая, что на ее имя пытаются взять кредит. Но каждый раз она отказывалась разговаривать, понимая, что таким образом ее пытаются обмануть. Тогда злоумышленники пошли на неожиданный шаг и прислали к пенсионерке курьера с якобы официальным документом.

Доверившись поддельной печати, пенсионерка четыре раза снимала накопления с банковского счета и отдавала на руки приезжавшим курьерам. В ответ они отдавали ей бланк с уведомлением о том, что деньги перевели на «безопасный счет.

Осознав, что жертва полностью в их руках, мошенники снова позвонили пенсионерке и заявили, что деньги ушли на помощь украинским боевикам. Чтобы не подпасть под уголовное дело, женщина перевела 100 тысяч рублей на продиктованный номер.

После ее уговорили продать квартиру, которую якобы выставили на торги, и даже дали телефон агентства недвижимости. Еще до последнего подписания пенсионерку попросили переехать якобы в оплаченную гостиницу. Собрать вещи и доехать до нового места ей помогла некая девушка. Ей пенсионерка и передала полученные за проданную недвижимость более девяти миллионов рублей.

На этом мошенники не остановились. В ходе очередного звонка они сообщили, что деньги за квартиру случайно ушли на другой счет, поэтому необходимо прислать еще 1,6 миллиона рублей. Доверчивая пенсионерка оформила кредиты и отдала деньги очередному курьеру.

Сейчас она живет в гостинице. Полицейским женщина рассказала, что сотрудники банков предупреждали ее не совершать необдуманных поступков, но она считала, что действует верно.

Группу телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге. При помощи «серых» сим-карт они выманили у россиян и вывели за границу более 150 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество
01 марта 2024, 11:07
Кокаин на 165 млн рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга
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Крупную партию кокаина общим весом 11 килограмм на 165 миллионов рублей обнаружили в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабанду выявили сотрудники Балтийской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС.

Наркотики выявили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена. Брикеты со спрессованным белым порошком были в коробке с бананами.

Вещество отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что это кокаин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В начале февраля в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о пресечении контрабандного канала поставки кокаина из Латинской Америки.

Причастных к этому преступников задержали, изъяв у них свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей.

Наркотики
01 марта 2024, 10:18
Теневых банкиров задержали в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые совершили незаконные банковские операции на общую сумму не менее 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей.

«Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей», - уточнила Волк.

Оперативники задержали трех фигурантов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В середине октября в Нижегородской области задержали банду обнальщиков. Теневые банкиры занимались незаконной деятельностью с 2018 по 2023 годы. В общей сложности они украли 27 миллионов рублей.

Уголовное дело Россия
01 марта 2024, 09:56
Бизнесмен зарезал сестру в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге 28-летний парень зарезал свою сестру, после чего рассказал все полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители задержал 28-летнего мужчину, который увлекался ММА. У него в кармане обнаружили складной нож со свежими следами крови на лезвии. Он сознался, что зарезал сестру.

Убийство произошло в доме на Северном проспекте, в котором жертва проживала с братом. Мотив преступления предстоит выяснить правоохранителям.

По данным канала, 32-летняя убитая была востребованным косметологом. В социальных сетях у женщины было более 10 тысяч подписчиков. Ее брат занимался бизнесом. Ранее он не был судим.

Житель Пензенский области недавно зарезал своего друга. Мужчина бросил жертву умирать на лестничной клетке. Подозреваемый ударил друга ножом за то, что тот громко стучал в дверь.

Санкт-Петербург Убийства Мужчины
01 марта 2024, 09:43
Аргентина выдала России обвиняемую в хищении крупной суммы
РИА «Новости»
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Аргентина выдала России женщину, находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», - объяснила она.

По данным следствия, фигурантка в 2022 году работала на должности руководителя риелторского агентства в Барнауле. Злоумышленница принимала на хранение у тех, кто покупал недвижимость, крупные суммы, которые потом передавала продавцам. Кроме того, аферистка получала деньги клиентов фирмы, предлагая им якобы инвестировать в покупку недвижимости. На самом деле деньги она просто присваивала себе.

По итогу женщине удалось украсть свыше 150 миллионов рублей и уехать за границу. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В 2023 году следователи смогли установить, что мошенница находилась в Аргентине, где ее и задержали.

Ранее полиция задержала мошенника , похитившего 162 миллиона рублей.

Хищения Аргентина Мошенничество Россия

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