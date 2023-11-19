19 ноября 2023, 17:47

Мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду 800 тысяч рублей — СМИ

Фото: freepik.com
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Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина попалась на излюбленную мошенниками схему обмана. Она потеряла 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 84-летней экс-артистке позвонил незнакомец и представился работником Центробанка. Он начал запугивать пенсионерку, убеждая, что ее деньги со счетов пытаются похитить преступники.

Во избежание проблем женщине предложили обналичить сбережения и через банкомат зачислить их на «безопасный счет». Она все сделала по инструкции собеседников.

Позже бывшая спортсменка заподозрила неладное, когда лжебанкир перестал выходить на связь. Бескина сразу сообщила о случившемся в полицию, общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Правоохранители приступили к проверке.

На днях телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть.

Мошенничество Москва 2023
19 ноября 2023, 16:33
Шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном округе Москвы ограбили мужчину, угрожая ножом. Подозреваемого в разбое задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель столицы нашел объявление в соцсети с предложением подработать ночью шпаклевщиком. Мужчина договорился с собеседником встретиться на станции метро «Рижская».

Добравшись до указанного места, соискателя встретил вооруженный «работодатель». Он достал нож, избил рабочего и потребовал перечислить на свою карту деньги.

Потерпевшему из-за страха за свою жизнь пришлось выполнить указание.

Подозреваемого нашли и предъявили обвинение в разбое. Мужчину отправили на время следствия в изолятор.

Накануне уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и кражи денег. Преступники стреляли из травматического пистолета. Предположительно, они похитили 300 миллионов рублей.

Задержания Ограбления Кражи Поножовщины Москва 2023
19 ноября 2023, 12:10
Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве сына и дочери из мести жене
Пресс-служба Следственного комитета
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Полицейские задержали 29-летнего жителя Удмуртии по подозрению в убийстве его трехлетней дочери и семилетнего сына. По предварительным данным, мужчина хотел отомстить жене в связи с их бракоразводным процессом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Удмуртской Республике.

По версии следствия, мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге», утром 18 ноября ударил ножом в сердца их спящих детей. Оба умерли. Отец скрылся, однако правоохранители задержали его в лесу.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и готовят материалы для предъявления обвинения, а также ходатайство в суд о взятии мужчины под стражу.

Ранее жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве дочери, жены и матери. Соседи утверждали, что в семье не было особых проблем.

Убийства Дети Удмуртия СК РФ Следственный комитет России
19 ноября 2023, 11:09
Украл деньги и укусил штрудель. Вор под видом бомжа дважды ограбил квартиру в Красногорске
Freepik
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Мужчина под видом бомжа дважды за два месяца ограбил одну и ту же квартиру в Красногорске. Во время одной из краж он забрал 50 рублей и укусил штрудель, сообщил Telegram-канал Shot.

Безработный грабитель пришел в полицию с повинной и рассказал, как все провернул. Под видом бомжа он ходил под окнами дома и собирал бутылки. Когда заметил, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет, решил пробраться в жилище.

Достал напильник, отпилил балконную дверь и попал в квартиру. Там взял ювелирные украшения, 50 рублей, а перед выходом откусил кусок штруделя, который лежал в холодильнике.

Спустя два месяца вор вернулся в ту же квартиру, но на этот раз он вынес 150 тысяч рублей. Добычу он спрятал в тайники в разных районах города и периодически на награбленное покупал еду и алкоголь. Драгоценности вор сдал в ломбард, уточнили журналисты.

Ранее домушник вынес из квартиры в Петербурге валюту и ювелирные украшения на 230 тысяч рублей. Однако далеко уйти он не успел - его вычислили и задержали сотрудники полиции. Причем поймали злоумышленника, когда он обносил вторую квартиру.

Красногорск Ограбления Полиция
19 ноября 2023, 09:33
Подросток из Ачинска сознался в жестоком убийстве одноклассника — СК
Пресс-служба Следственного комитета
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Подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника, тело которого сбросил в реку. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следкома по Красноярскому краю.

«[Он] сознался, все рассказал», - рассказали агентству в СК.

Следствие установило, что 17 ноября погибший школьник пришел в гости к своему однокласснику. Мальчики поссорились, а подозреваемый взял в сенях топор и ударил 12-летнего товарища.

После осознания, что он сделал, подросток решил избавиться от тела. На тележке он привез его к реке Мазулька и сбросил в воду. Как сообщили в пресс-службе Следкома, во время осмотра места происшествия нашли следы крови, тележку и вещи погибшего.

О пропаже ребенка в полицию сообщили мать мальчика. Его тело обнаружили 18 ноября. Сначала следователи прорабатывали несколько версий, в том числе о причастности к убийству отчима подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее стало известно о другом резонансном деле. Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную , а затем ее мать. Мальчик, находясь в гостях у подруги, повздорил с ней, схватился за нож и убил. После он дождался родительницу девушки, расправился с ней, забрал у убитой банковскую карту и пошел гулять с другом.

Убийства Следственный комитет России

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