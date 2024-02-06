Мошенники выманили 50 миллионов рублей у советского генерала в Москве

По информации канала, отставному военному позвонили 24 января. Некий человек предупредил Миренкова о масштабной афере, во время которой деньги россиян похищают и переправляют на Украину. Вскоре ему позвонил «сотрудник ФСБ», подтвердивший эту информацию.

Мошенники предоставили генералу поддельные документы и убедили Миренкова в существовании угрозы его личным сбережениям. Под их руководством генерал перевел преступникам в течение нескольких дней около 33 миллионов рублей, снимая наличные в различных банках и передавая их мошенникам из рук в руки. Встречи проходили в самых непредсказуемых местах, включая территорию у Генеральной прокуратуры и недалеко от посольства Мадагаскара, даже использовался специальный пароль для передачи денег.

После того как мошенники обманули генерала, они переключили внимание на его супругу, выманив у нее дополнительно 16 миллионов рублей.

Лишь через неделю после совершения мошенничества Миренков и его жена осознали, что стали жертвами обмана. Потеря составила 49,9 миллиона рублей. Шокированный генерал обратился в полицию, где сообщил, что не слышал о таких схемах мошенничества. С ним провели профилактическую беседу.

Также мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером. По указке аферистов мужчина забирал денежные средства у других пожилых людей в Псковской области.