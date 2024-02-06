06 февраля 2024, 12:26

Мошенники выманили 50 миллионов рублей у советского генерала в Москве

Unsplash
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Бывший начальник финансовой службы Центрального аппарата Минобороны СССР Анатолий Миренков вместе с женой стали жертвами аферы и лишились 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, отставному военному позвонили 24 января. Некий человек предупредил Миренкова о масштабной афере, во время которой деньги россиян похищают и переправляют на Украину. Вскоре ему позвонил «сотрудник ФСБ», подтвердивший эту информацию.

Мошенники предоставили генералу поддельные документы и убедили Миренкова в существовании угрозы его личным сбережениям. Под их руководством генерал перевел преступникам в течение нескольких дней около 33 миллионов рублей, снимая наличные в различных банках и передавая их мошенникам из рук в руки. Встречи проходили в самых непредсказуемых местах, включая территорию у Генеральной прокуратуры и недалеко от посольства Мадагаскара, даже использовался специальный пароль для передачи денег.

После того как мошенники обманули генерала, они переключили внимание на его супругу, выманив у нее дополнительно 16 миллионов рублей.

Лишь через неделю после совершения мошенничества Миренков и его жена осознали, что стали жертвами обмана. Потеря составила 49,9 миллиона рублей. Шокированный генерал обратился в полицию, где сообщил, что не слышал о таких схемах мошенничества. С ним провели профилактическую беседу.

Также мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером. По указке аферистов мужчина забирал денежные средства у других пожилых людей в Псковской области.

Военные Мошенничество Москва
06 февраля 2024, 11:22
«Откуда он взялся». Мать спасенной от похитителя девочки в Стерлитамаке — о нападении
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В Стерлитамаке 5 февраля мужчина в балаклаве пытался похитить школьницу. Ее спас брат. Мать детей заявила «360», что преступник появился в их дворе впервые.

По ее словам, брат с сестрой возвращались из школы. Мужчина шел за ними по двору, а потом схватил девочку и потащил в сторону. Мальчик отнял ее у злоумышленника, и тот скрылся.

«Почти дошли, и возле нашего подъезда… До нашего подъезда за ними шел. Не знаю, что он хотел. Утащить хотел. Молча, ничего не говорил», - сказала она.

Нападение шокировало детей, особенно брата. Женщина рассказала, что похититель сильно напугал его.

«Сын нервничает, периодически плачет. Он ранимый, воспринимает такие ситуации очень больно. А дочь ночью плохо спала, сегодня вроде как нормально», - заявила мать.

Преступника, по словам женщины, не смутила полиция - опорный пункт находился в том же дворе. Она впервые увидела этого мужчину. Мать детей рассказала, что за шесть лет жизни в этом доме ни с ее семьей, ни с соседями не случалось ничего подобного.

«У нас во дворе еще пункт полиции, всегда спокойно было. Дети могли гулять, играть. Не было такого случая ни разу. Взрослые спокойно выходили, даже ночью. Никаких происшествий никогда не бывало тут. Откуда он взялся, я не пойму», - сказала она.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения , опросила свидетелей и мать детей. По словам женщины, подозреваемого в попытке похищения пока не задержали.

Уголовное дело Дети Башкирия Полиция
06 февраля 2024, 10:42
Две женщины из Венесуэлы попытались провезти килограмм кокаина в аэропорту Внуково
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В московском аэропорту Внуково две женщины, прибывшие из Венесуэлы, попытались пронести килограмм кокаина мимо сотрудников таможни. Однако контрабандисток сразу же задержали полицейские, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, две россиянки 56 и 57 лет прилетели на днях в Москву из Каракаса. Женщины попытались пронести через «зеленый коридор» наркотики. Таможенники потребовали показать содержимое багажа. В нем оказалась стеклянная бутылку с подозрительной жидкостью. Эксперты установили, что в ее составе около килограмма кокаина. В итоге пассажирок задержали.

Во время допроса они признались, что организатор контрабанды - 35-летний россиянин, которого уже судили по статье о незаконном обороте наркотиков. Все трое теперь проходят по уголовному делу о контрабанде наркотиков, им грозит до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ изъяла в столице крупную оптовую партию латиноамериканского кокаина. Наркотик общей массой 673 килограмма предназначался для контрабанды в страны Евросоюза. Прибыль при его розничной продаже могла принести наркоторговцам до 6,5 миллиарда рублей.

Наркотики Контрабанда Аэропорт Внуково Москва
06 февраля 2024, 09:15
Сахалинец отдал мошенникам 420 тысяч рублей за «бонусы от банка»
РИА «Новости»
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Сахалинец поверил телефонным мошенникам и под предлогом получения несуществующих бонусов предоставил доступ к своему счету. Злоумышленники забрали у него 420 тысяч рублей, сообщил Lenta.ru представитель УМВД России по Сахалинской области.

Аферисты позвонили 62-летнему мужчине и заявили, что ему начислили бонусами шесть тысяч рублей. Для того чтобы их получить, сахалинцу на телефон отправили код, который нужно продиктовать оператору. Потерпевший так и сделал. С его счета списали 420 тысяч рублей.

Полиция получила еще три заявления от сахалинцев, которых обманули по такой же схеме. Двое мужчин потеряли по 95 тысяч и 363 тысяч рублей, женщина - 6,5 тысячи.

Телефонные мошенники при помощи нейросети подделали голос коуча Елены Блиновской и связались с ее близкими. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО. Она якобы звонила из изолятора и просила перевести деньги.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
06 февраля 2024, 09:14
Поджегшего свою жену хабаровчанина приговорили к 17 годам колонии
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Мужчину, который в Хабаровске сжег свою супругу, приговорили к 17 годам тюремного заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Житель Хабаровска в нетрезвом состоянии поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. Врачам не удалось спасти женщину, через несколько дней она умерла в больнице из-за полученных повреждений. Суд признал ее мужа виновным в убийстве с особой жестокостью.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - указали в пресс-службе.

Ранее на Алтае инвалид-пенсионер поссорился со своей 89-летней женой и убил ее. Конфликт возник из-за включенного телевизора - после отказа выключить технику мужчина насмерть забил супругу дубиной.

В феврале в покушении на убийство обвинили 33-летнюю жительницу Тюмени. По версии следствия, она поссорилась с супругом и ударила его ножом, когда тот попытался уйти.

Убийства Суд Дальний Восток

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