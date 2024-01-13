13 января 2024, 00:14

Мошенники в Воронеже притворились работодателями и украли у россиянки 4,2 миллиона рублей

Freepik
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В Воронеже мошенники обманули на 4,2 миллиона рублей женщину, которая хотела устроиться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя воронежанка разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов. Позже ей позвонил мужчина с предложением по удаленной работе. В ходе оформления «работодатель» назвал нестандартные условия перечисления зарплаты. Женщину попросили войти в приложение банка и набрать указанный код.

Когда она выполнила условия, то с карты списали 4900 рублей. Потом мужчина заявил, что на ее имя создали валютный счет, на который нужно перевести крупные суммы для устранения проблем. Потерпевшая согласилась на это, взяла кредиты на себя и на близких. В итоге она перевела аферистам более четырех миллионов рублей.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут мошенников.

Ранее аферист обманным путем выманил у москвички около двух миллионов рублей. Он притворялся влюбленным в нее американцем и выпрашивал деньги на разные нужды.

Уголовное дело Деньги
12 января 2024, 18:59
Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину
РИА «Новости»
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Главный фигурант дела о краже 70 миллионов рублей у экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, Илья Сучков, не признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Шанк.

«Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления», - подчеркнул правозащитник.

В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса. Всего в деле четыре фигуранта: экс-председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Алексей Уляхин и Антон Поляков.

Прокурор начал оглашать обвинительное заключение еще 19 октября, но не дочитал его до конца. Заседание неоднократно переносили, и сделать это удалось лишь сегодня.

Самого Чубайса ранее предложили проверить на возможный вывод денег из России. Запрос в ФСБ и Следком направил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Суд Кражи Деньги Роснано
12 января 2024, 18:21
Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск
Unsplash
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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Информация появилась в базе ведомства, сообщило РИА «Новости».

В карточке Волобуева* отмечается, что он разыскивается по статье УК, однако название статьи не приводится.

Как сообщил «Коммерсант» , Игорь Волобуев* 16 лет руководил пресс-службой компании «Газпром», после чего перешел в Газпромбанк, где в его обязанности входило PR-сопровождение промышленных активов.

Вскоре после начала спецоперации родившийся в Сумской области Волобуев* присоединился к ВСУ. В интервью СМИ он рассказывал, что принимал участие в боях под Артемовском. По данным Минюста, он также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Из-за этого он сам в октябре 2023 года попал в реестр иноагентов.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова , который неоднократно сотрудничал со СМИ-иноагентами и призывал россиян не ходить в военкоматы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело МВД РФ Газпром Иноагенты
12 января 2024, 14:37
Массовая драка таксистов в Санкт-Петербурге попала на видео
Телеканал «360»
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Массовую драку с поножовщиной устроили таксисты в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры с места потасовки.

Драка произошла на Московском шоссе. Судя по видео, группа мужчин сначала о чем-то разговаривала. Затем один из толпы ударил другого, отчего тот упал на землю. Между мужчинами завязалась драка. Один из участников потасовки залез в машину и что-то забрал оттуда. После чего он присоединился к драке.

Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» , массовая драка произошла рядом со складом крупного маркетплйса в ночь на 11 января. Предположительно, конфликт начался из-за перевозки сотрудников компании. В результате драки ранение получил 33-летний работник маркетплейса с азербайджанским гражданством. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его оппонент родом из Таджикистана после потасовки скрылся в неизвестном направлении на иномарке Mazda. Но спустя время 35-летний мужчина сам обратился к медикам за помощью с непроникающим ножевым ранением. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его задержали по подозрению в поножовщине в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки. Мужчина имеет судимость. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драки Санкт-Петербург Мигранты Мужчины Поножовщины
12 января 2024, 12:54
Журналиста Серафимова объявили в розыск после сотрудничества со СМИ-иноагентами
РИА «Новости»
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МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. Из базы розыска ведомства следует, что его ищут по статье Уголовного кодекса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.

Какая именно статья - не уточняется. Как сообщало РИА «Новости» , журналист сотрудничал со СМИ-иноагентами. Ранее Серафимов сам сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Он связал это с тем, что призывал людей не ходить в военкоматы.

Ранее в розыск объявили сбежавших из России фехтовальщиков. Сергей и Виолетта Бида служили в Росгвардии, но самовольно оставили службу. В отношении них возбудили уголовное дело , шпажистам грозит до 10 лет тюрьмы. Однако Мать Биды уверяла, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны.

Сейчас спортсмены находятся в США и надеются получить американское гражданство. Сергей даже мечтает выступить за Соединенные Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако у него не так много времени, чтобы пройти все процедуры.

Уголовное дело МВД РФ Журналистика Россия Иноагенты

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