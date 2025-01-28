28 января 2025, 04:29

Мошенники в Москве выманили у девочки-подростка 1,6 млн рублей

РИА «Новости»
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В Москве несовершеннолетняя втайне от родителей отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей. Рюкзак с наличными доставил курьер, который не знал о преступлении, сообщило РИА «Новости».

Из судебных документов стало известно, что аферисты в мессенджере ввели девочку в заблуждение и убедили отдать 1,62 миллиона рублей. Деньги она сложила в рюкзак и отправила посылкой через сервис заказа такси.

Водитель не знал, что участвовал в преступлении. Клиентка положила рюкзак на заднее сиденье машины, и таксист отвез его в пункт назначения. Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

МВД России насчитало максимальное количество киберпреступлений за последние пять лет. В большинстве случаев мошенники промышляли через интернет. Среди пострадавших оказались биатлонист Платон Исламшин , певица Лариса Долина и актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе МММ.

Преступления Мошенничество Деньги
28 января 2025, 07:25
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку
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В Троицке в Челябинской области задержали депутата городского собрания по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия „Троицкий банно - прачечный комбинат“», - заявили в ведомстве.

По данным следователя, в период с 2020 по 2024 годы депутат получил взятку - не менее 160 тысяч рублей. Деньги давал индивидуальный предприниматель за заключение договоров аренды нежилого помещения.

На месте работы и месте жительства депутата провели обыски. Сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Подмосковье задержали главного врача больницы по делу о взяточничестве. По предварительной информации, несколько сотрудников платили мужчине деньги за покровительство.

Уголовное дело Челябинская область ФСБ Депутаты Россия Работа Мужчины Деньги
27 января 2025, 19:47
Участников похищавших бойцов СВО ростовской группировки арестовали
РИА «Новости»
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Подозреваемых в серии похищений участников специальной военной операции, а также вымогательствах у военнослужащих членов преступной группировки из Ростова-на-Дону отправили в следственный изолятор до 18 марта. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что решение об аресте 11 участников группировки вынес Ленинский районный суд города.

«Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта», - пояснил представитель ведомства.

О задержании участников группировки, занимающейся вымогательством денег и похищением участников СВО, стало известно на минувшей неделе.

По данным ФСБ , злоумышленники устраивали военным подставные свидания с несовершеннолетними девушками. После они представлялись сотрудниками силовых структур и требовали денег за отказ возбуждения уголовных дел.

В ходе расследования правоохранители установили, что участники группировки также обложили данью ростовских предпринимателей.

Для давления на особо несговорчивых бизнесменов использовали ранее судимого местного жителя, который выдавал себя за участника частной военной компании «Вагнер». На самом деле он работал массажистом и охранником в стриптиз-клубе.

Сотрудники регионального главка СК завели против участников группировки уголовные дела за похищение людей и вымогательство.

Задержания Уголовное дело Суд Военные ФСБ Аресты
27 января 2025, 19:20
Прокуратура сочла приговор певцу Шарлоту слишком мягким
РИА «Новости»
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Вынесенный Самарским областным судом приговор в 5,5 года колонии-поселения для певца Эдуарда Шарлота* региональная прокуратура сочла слишком мягким и направила апелляцию для его отмены. В пресс-службе ведомства в комментарии ТАСС пояснили, что после одобрения требования рассмотрение уголовного дела против артиста возобновят.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что в апелляции говорится о мягкости наказания для певца, а также есть требование направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

Еще одну апелляцию для обжалования приговора подали адвокаты, представлявшие интересы Шарлота* в ходе судебного заседания.

Рассмотрением обоих документов займется Четвертый апелляционный общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Приговор в 5,5 года колонии-поселения певцу Самарский районный суд вынес в конце декабря прошлого года.

Шарлота* признали виновным в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды и уничтожении официального документа.

Артиста задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково, куда он прибыл после возвращения из временной эмиграции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Суд Прокуратура РФ Приговоры Певец Шарлот
27 января 2025, 18:39
Школьница забеременела после изнасилования отчимом в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Восьмиклассница из Колпино пыталась самостоятельно сделать аборт, узнав о беременности от отчима. Девочка попала в больницу с внутренним кровотечением, сообщил 78.ru.

Пострадавшую госпитализировали из квартиры на Заводском проспекте. Оказавшись в клинике, 15-летняя школьница заявила, что на протяжении двух лет подвергается сексуальному насилию со стороны отчима. Мужчине 44 года, он работает крановщиком.

Медики оценили состояние девочки как средней тяжести. Также выяснилось, что восьмиклассница ранее проходила лечение в детской психиатрии. Она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Правоохранительные органы приступили к проверке.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге семиклассница попала в больницу с беременностью от 20-летнего парня. Парню грозит уголовное дело за связь с 14-летней девочкой. У самой школьницы случился выкидыш.

Санкт-Петербург Беременность Изнасилования

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