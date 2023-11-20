По информации издания, мама мальчика была на работе, когда мошенники позвонили ему на домашний телефон. Похожий на бабушкин голос сообщил ребенку, что его родственница попала в аварию. После этого звонившая передала трубку какой-то другой женщине, заявившей, что бабушку мальчика посадят, если у нее не будет достаточно денег.

Мошенники приказали мальчику собрать деньги, завернуть в полотенце и положить в обувную коробку. Он вытащил деньги из папиного портмоне, в котором находилось 85 тысяч рублей, и выполнил указания аферистов. Через час к нему приехал незнакомый мужчина, который забрал коробку с деньгами.

О своем храбром поступке ребенок рассказал маме только вечером. Она срочно обратилась в полицию.

Ранее мошенники убедили московского школьника отдать 130 тысяч на «лечение» мамы. Ему тоже позвонили на домашний телефон.