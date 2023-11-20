20 ноября 2023, 14:59

Мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке» — СМИ

РИА «Новости»
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В Москве мошенники обманули восьмилетнего мальчика, придумав историю о беде, случившейся с его бабушкой, и отобрали у него 85 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, мама мальчика была на работе, когда мошенники позвонили ему на домашний телефон. Похожий на бабушкин голос сообщил ребенку, что его родственница попала в аварию. После этого звонившая передала трубку какой-то другой женщине, заявившей, что бабушку мальчика посадят, если у нее не будет достаточно денег.

Мошенники приказали мальчику собрать деньги, завернуть в полотенце и положить в обувную коробку. Он вытащил деньги из папиного портмоне, в котором находилось 85 тысяч рублей, и выполнил указания аферистов. Через час к нему приехал незнакомый мужчина, который забрал коробку с деньгами.

О своем храбром поступке ребенок рассказал маме только вечером. Она срочно обратилась в полицию.

Ранее мошенники убедили московского школьника отдать 130 тысяч на «лечение» мамы. Ему тоже позвонили на домашний телефон.

Преступления Мошенничество Москва 2023
20 ноября 2023, 15:20
Обыски по делу о коррупции прошли в ростовском суде
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону провели обыски у председателя Ленинского районного суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

«Председателя Ленинского районного суда и еще одного судью заподозрили в коррупции в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. В понедельник по их местам работы и жительства прошли обыски», - указали в публикации.

В четверг, 16 ноября, обыски также прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону, председателя и трех судей которого заподозрили в получении взятки. Кроме того, уголовное дело завели против местного бизнесмена, который подозревается в даче взятки за «нужное решение суда».

Ранее Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову задержали в Москве в рамках дела о взяточничестве.

В начале ноября в Дагестане по делу о взятках задержали замглавы регионального управления МВД Руфата Исмаилова, писал RT.

Суд Коррупция
20 ноября 2023, 15:13
Экс-главе Клинского района Подмосковья Постриганю дали 18 лет колонии
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Суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 18 годам колонии. Как стало известно «360», ему также предстоит выплатить штраф в 117 миллионов рублей.

Суд
20 ноября 2023, 14:47
Более двух килограммов мефедрона изъяли у изготовителей наркотиков в Москве
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В Москве задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из их машины изъяли 200 грамм мефедрона, а позже в гараже обнаружили еще более двух килограммов наркотического вещества. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, двух мужчин задержали, когда они приехали в место, где забирали наркотики. Там у них забрали 200 граммов запрещенного вещества - мефедрона.

Затем сотрудники полиции обнаружили лабораторию в гараже на улице Ставропольская. Он принадлежал третьему соучастнику. Полицейские забрали два килограмма мефедрона и других наркотиков, хранившихся в гараже с целью последующей продажи.

Наркотики изъяли, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры.

Наркотики Прокуратура РФ Москва 2023
20 ноября 2023, 14:13
Сотрудников московского автосалона заподозрили в мошенничестве
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Четырех работников автосалона на юго-востоке Москвы задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации полиции, группа мошенников обманывала покупателей машин, меняя название и расположение автосалонов в пределах Московского региона. Они размещали объявления о продаже автомобилей по низкой цене на различных интернет-платформах. Клиентам сообщали, что стоимость снизили в рамках специальной акции при условии приобретения в кредит.

При приезде покупателям говорили, что выбранные ими автомобили находятся на складе, а для покупки нужно будет заключить предварительный договор и оплатить 30 тысяч рублей за подготовку машины к продаже. Затем они оформляли заявку на кредит.

При этом, когда клиенты подписывали кредитный договор, цена автомобиля увеличивалась. Если у покупателей возникали сомнения, на них оказывали психологическое давление.

Четырем сотрудникам автосалона на Привольной улице предъявили обвинения, их заключили под стражу. В результате обысков по 22 адресам изъяли деньги, банковские карты, автомобили, телефоны, ноутбуки и другие улики.

Ранее мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду Галины Бескиной 800 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и начали пугать 84-летнюю пенсионерку.

Мошенничество Машины Москва 2023

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