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По данным издания, накануне москвичка, работающая бухгалтером, вернулась домой с работы и застала плачущего сына. Тот, заливаясь слезами, рассказал матери, что сильно переживал и отдал все деньги незнакомому мужчине на ее лечение.

Как оказалось, мальчик, оставшись дома один, услышал звонок стационарного телефона. В трубке звучал женский голос, похожий на мамин, и он решил, что это она. Собеседница сообщила ребенку, что попала в аварию и теперь нужно срочно найти деньги ей на больницу и лекарства. Испугавшись, школьник начал искать в квартире деньги.

После этого ему позвонил лжеполицейский и объяснил, как действовать дальше. Мальчик по инструкции звонившего положил 130 тысяч рублей в школьный рюкзак и спустился к подъезду. Затем приехал курьер, и ребенок положил сумку в салон его автомобиля, а сам отправился домой. Правоохранители приступили в розыску мошенников.

Ранее москвичка познакомилась с мужчиной с ребенком и, пожалев его, перевела ему более миллиона рублей. Позже она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.