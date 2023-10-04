Мошенники убедили московского школьника отдать 130 тысяч на «лечение» мамы — СМИ
В Москве аферисты начали оттачивать новую схему обмана на детях. Они заставили школьника отдать больше ста тысяч, чтобы якобы помочь своей матери, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, накануне москвичка, работающая бухгалтером, вернулась домой с работы и застала плачущего сына. Тот, заливаясь слезами, рассказал матери, что сильно переживал и отдал все деньги незнакомому мужчине на ее лечение.
Как оказалось, мальчик, оставшись дома один, услышал звонок стационарного телефона. В трубке звучал женский голос, похожий на мамин, и он решил, что это она. Собеседница сообщила ребенку, что попала в аварию и теперь нужно срочно найти деньги ей на больницу и лекарства. Испугавшись, школьник начал искать в квартире деньги.
После этого ему позвонил лжеполицейский и объяснил, как действовать дальше. Мальчик по инструкции звонившего положил 130 тысяч рублей в школьный рюкзак и спустился к подъезду. Затем приехал курьер, и ребенок положил сумку в салон его автомобиля, а сам отправился домой. Правоохранители приступили в розыску мошенников.
Ранее москвичка познакомилась с мужчиной с ребенком и, пожалев его, перевела ему более миллиона рублей. Позже она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.