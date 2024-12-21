21 декабря 2024, 12:00

Мошенники придумали новую схему с предложениями о работе

Unsplash
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Мошенники придумали новую схему, по которой угоняют аккаунты жертв в Telegram — теперь им предлагают высокооплачиваемую и престижную работу. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

По его словам, если жертва соглашается на предложение, ей создают учетную запись на поддельном сайте, затем будут давать задания, за которые пополняют так называемый внутренний счет. Но чтобы вывести деньги, потребуется либо заплатить комиссию, либо ввести данные банковской карты.

Егоров описал один из возможных сценариев. Жертве предлагают удаленно поработать оператором такси, но в конце рабочего дня говорят, что для вывода заработанных средств нужно открыть счет, заплатив первоначальный взнос. Картинка с распределением заказов, которую видит пострадавший, естественно, ненастоящая, добавил аналитик.

Кроме того, ссылки могут быть фишинговыми, и при переходе по ним можно потерять доступ к аккаунту, предупредил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин на прямой линии рассказал, как нужно поступать, если звонят мошенники.

Мошенники придумали новую схему, по которой угоняют аккаунты жертв в Telegram - теперь им предлагают высокооплачиваемую и престижную работу. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Telegram Мошенничество Работа Деньги
20 декабря 2024, 15:02
Отсидевшего педофила в Петербурге задержали за еще одно преступление
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В Санкт-Петербурге отсидевший педофил признался, что приставал к девочке в аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В 2017 году 50-летнего Дмитрия Зименкова приговорили к восьми годам колонии за преступление сексуального характера в отношении ребенка. В феврале этого года он вышел на свободу. Однако во время проверки полицейские узнали об еще одном преступлении Зименкова - 10 лет назад он приставал к девочке в аквапарке.

В итоге возбудили новое уголовное дело. Мужчину задержали.

«[Задержан] за то, что в 2014–2015 году в аквапарке приставал к девочке. [Познакомился] через ее маму, мы вместе работали в магазине», - сказал он полицейским.

Зименков признал вину и сознался в содеянном. Также в его доме провели обыск, в ходе которого забрали два мобильника, системный блок и запрещенные фото с участием детей.

Ранее мужчину, решившего изнасиловать семилетнюю девочку, посадили на 20 лет в Саратовской области. Злоумышленник попытался надругаться над ребенком в лесу, но прохожие задержали его и вызвали полицейских.

Уголовное дело Дети Преступления Педофилы Россия Мужчины
20 декабря 2024, 14:33
Суд арестовал машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском
РИА «Новости»
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Машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали на два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

«Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда», - заявила собеседница агентства.

Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух людей.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шестеро пострадавших в железнодорожной аварии под Мурманском, до сих пор в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 42 человека. Двое погибли.

Два поезда столкнулись во время прибытия состава на станцию Княжая. Из-за случившегося несколько вагонов сошли с рельсов. Внутри пассажирского состава находились 326 пассажиров.

Суд Здравоохранение Россия Мужчины Поезда Мурманская область
20 декабря 2024, 10:25
Жену экс-мэра Сочи не выпустили из-под домашнего ареста
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Жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской отказали в жалобе на домашний арест. Постановление об этом вынес Мосгорсуд.

Таким образом, решение Мещанского районного суда об избрании Копайгородской этой меры пресечения осталось без изменения, а жалобы ее адвокатов - без удовлетворения.

Супругу экс-мэра Сочи обвиняют в присвоении или растрате. Под домашним арестом она будет находиться до 12 января.

Ее мужа Алексей Копайгородского арестовали 25 сентября. Им инкриминируют растрату муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Вину оба не признают.

Ранее защита Копайгородской ходатайствовала о разрешении ей посещать церковные службы. Но эту просьбу отклонил следственный департамент МВД.

Адвокат тогда счел это нарушением права на свободу вероисповедания.

Суд
20 декабря 2024, 00:39
Вместо тела покойного сына жителям Екатеринбурга отдали пакет с костями
РИА «Новости»
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Полиция обнаружила в Краснодарском крае тело туриста из Екатеринбурга спустя три месяца поисков. Еще через два месяца семья покойного получила его кости и отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила Lenta.ru.

Мужчина в июне приехал в поселок Витязево с семьей. Когда отпуск закончился, он проводил дочь и жену на поезд до Санкт-Петербурга, а сам поехал в аэропорт, чтобы вернуться в Екатеринбург. Турист добрался на электричке до Адлера, пошел к автобусной остановке и пропал. Больше его не видели.

Правоохранители нашли тело 18 сентября, а через восемь дней сообщили об этом родственникам. За останками семью вызвали 9 ноября. Рассчитывая забрать тело, родители поехали на грузовой машине, но от полиции получили лишь пакет с тремя килограммами костей.

Специалисты в Краснодаре провели экспертизу и установили, что уралец уже после смерти получил перелом основания черепа. Кроме того, его жена выяснила, что муж в день гибели пытался дозвониться до спасателей по номеру 112, но никто не взял трубку. Родственники заподозрили, что мужчину убили, а тело подбросили, но полицейские отказались возбуждать уголовное дело и признали смерть несчастным случаем.

В Тунисе пропала группа из 11 российских туристов. Впоследствии выяснилось, что их схватила полиция недалеко от границы с Алжиром.

Убийства Туризм Сочи Екатеринбург Краснодарский край

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