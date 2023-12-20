20 декабря 2023, 18:39

Мошенники похитили у москвички почти 2,5 млн рублей под предлогом обслуживания номера

РИА «Новости»
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Мошенники обманом похитили более 2,4 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы, предложив ей продлить обслуживание ее мобильного номера. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник, выдав себя за сотрудника телефонной компании, убедил 69-летнюю москвичку в необходимости сообщить код из смс для сохранения за собой телефонного номера. Она поверила и передала код.

Затем с ней связались подельники, рассказав, что некие лица пытались снять средства с ее банковского счета. Они настаивали на переводе денег на «безопасный счет».

По рекомендации мошенников женщина купила новый смартфон, установила на него приложение мобильного банка и привязала к нему карту аферистов. Затем она перевела свои деньги на указанные реквизиты. Эти операции повторялись несколько раз.

Мошенники не остановились на достигнутом и убедили женщину в том, что от ее имени кто-то пытался взять кредит. Они предложили ей опередить «мошенников», взяв кредит самостоятельно и переведя денежные средства на «безопасный счет». Под воздействием этих уговоров пенсионерка оформила кредит на сумму 500 тысяч рублей и перевела их по ранее полученным реквизитам.

Таким образом пенсионерка лишилась более 2,4 миллиона рублей. злоумышленников начали искать.

Ранее еще одна пожилая жительница Москвы потеряла из-за аферистов 10 миллионов рублей.

Прокуратура РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
20 декабря 2023, 18:59
Попытавшийся изнасиловать проводницу россиянин получил срок
РИА «Новости»
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Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор жителю Омска, который попытался изнасиловать проводницу в поезде. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления СК России.

По данным ведомства, в июле мужчина вошел в купе поезда и хотел надругаться над проводницей, которая оказала ему сопротивление. На подмогу женщине пришел пассажир вагона, который помог ей отбиться от насильника.

Фигуранта признали виновным по статье «Покушение на изнасилование», суд назначил ему лишение свободы в колонии строгого режима на срок 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее московский суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 37-летнего мужчину, который попытался изнасиловать двух женщин на юго-востоке столицы.

Кроме того, школьница в Москве призналась в покушении на изнасилование во время концерта Стаса Костюшкина.

Суд Преступления Изнасилования
20 декабря 2023, 17:59
Подаривший девушке коробку со взрывчаткой москвич получил 9 лет колонии
РИА «Новости»
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Троицкий районный суд вынес приговор Никите Селюнину, который отправил коробку с взрывным устройством отвергнувшей его девушке. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Селюнину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в суде.

По данным следствия, Селюнин подбросил 22-летней девушке коробку, в котором вместо подарка лежала бомба. После того как получательница открыла упаковку, последовал взрыв. Жертву с ожогами лица и рук доставили в больницу, а подозреваемого задержали при попытке бежать из города.

Селюнин рассказал, что самостоятельно смастерил взрывной механизм, поместил его в коробку, украсил красной лентой, а утром 20 февраля оставил посылку у дома возлюбленной.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и создании взрывного устройства. Обвиняемый сообщил, что не собирался убивать девушку. Причиной поступка стали неразделенные чувства.

Суд Взрывы Москва 2023
20 декабря 2023, 17:12
Фигуранту дела о захвате заложников в цветочном магазине Москвы запросили принудительное лечение
РИА «Новости»
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Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС, решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС , решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Как следует из вынесенного судьей постановления, подсудимому запросили принудительное лечение.

«Подлежит рассмотрению уголовное дело о применении мер медицинского характера. <…> Продлить обвиняемому срок заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 28 мая 2024 года», - заявил судья.

Обвиняемого доставили в суд из Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко в городском округе Чехов. Как долго его там содержали, неизвестно.

В ходе следующего заседания с обвинительным заключением выступит прокурор, а подсудимый заявит о своей позиции. После этого суд приступит к слушаниям по существу.

Нападение на цветочный магазин в центре Москвы произошло 17 февраля.

Двое мужчин с травматическим пистолетом не давали выйти из помещения продавщице и случайной покупательнице. Освободил заложников наряд полиции, который штурмом взял магазин. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил правоохранителя.

Обоим задержанным предъявили обвинения в о взятии заложников , а стрелку дополнительно - в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело Суд
20 декабря 2023, 16:16
Директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли мертвым в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело 51-летнего исполнительного директора IT-подразделения, разрабатывающего продукты для Россельхозбанка, обнаружили под окнами дома в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам жены погибшего, 19 декабря у ее мужа случился психоз. Он кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку и бил ее. Женщина сказала, что муж называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Супруга топ-менеджера вызвала скорую помощь, вместе с медиками приехал полицейский. Все они пытались успокоить мужчину, он то начинал вести себя адекватно, то снова впадал в психоз. Затем, по словам жены, исполнительный директор IT-подразделения Россельхозбанка вырвался и убежал в сторону балкона.

Женщина отметила, что раньше ее супруг так себя не вел. Однако мужчина находился в затяжной депрессии из-за болезни сына, уточнила женщина.

Ранее в Москве обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка. Труп 72-летнего мужчины нашли в квартире в центре столицы.

Банки Мытищи Полиция

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