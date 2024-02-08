08 февраля 2024, 11:44

Мошенники похитили 7 миллионов рублей у преподавательницы МГИМО

РИА «Новости»
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Преподавательница из МГИМО стала жертвой аферистов, которые выманили у нее семь миллионов рублей. Мошенники представлялись ректором вуза и сотрудниками МИД России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в январе сотруднице МГИМО написал человек, выдававший себя за ректора института Анатолия Торкунова. Он заявил, что вскоре с ней свяжется сотрудник службы безопасности МИД по важному вопросу. Затем женщине позвонили и сообщили, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и планируют перевести средства лицу, поддерживающему ВСУ. Это станет основанием для обвинения женщины в предательстве родины.

Сотрудница вуза поверила позвонившим и сообщила, что на ее счетах находится три миллиона рублей. Она перечислила эти деньги на указанные аферистом реквизиты. Однако злоумышленники продолжали требовать дополнительные средства для ее «защиты», что вынудило девушку занять миллион у знакомого и взять кредиты.

В феврале, по совету якобы сотрудника МИДа, она приобрела новый телефон и новую сим-карту, а затем перевела на чужой счет еще 1,6 миллиона рублей.

Через несколько дней девушка получила на электронную почту письмо о записи в Центробанк России. Затем псевдоследователь попросил записать видео с благодарностью за его профессионализм. Когда мошенник отправил ей грамоту на украинском языке, женщина окончательно осознала, что стала жертвой обмана.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников. Жертвой мошенников чаще всего становились женщины от 25 до 44 лет.

Вузы Преступления Мошенничество Москва
08 февраля 2024, 11:13
Москвича задержали за хранение более 1,6 килограмма наркотиков
РИА «Новости»
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Жителя московского района Солнцево задержали за хранение крупной партии героина. Более 1,6 килограмма запрещенного вещества полицейские нашли в квартире мужчины на Аминьевском шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, подозреваемый хранил запрещенные вещества с целью их дальнейшего распространения. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 19 пакетов с метадоном, предназначенных для сбыта путем закладок на территории города.

Наркотики изъяли и уничтожили. Ранее судимому за аналогичные преступления 28-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

Ранее в столице таможенники задержали москвича , заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой.

Наркотики Прокуратура РФ Преступления Москва
08 февраля 2024, 10:48
Предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета задержали во Внуково
РИА «Новости»
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В аэропорту Внуково задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на убийство бизнесмена Алексей Пеунков с использованием огнемета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Осенью 2005 года наемный убийца выстрелил из пехотного огнемета по офису, в котором находились пять человек. В результате покушения все присутствующие получили ранения, но выжили.

В 2022 году предполагаемого исполнителя и его сообщника задержали. Допрос показал, что мотивом для нападения стала личная вражда к Пеункову и его вмешательство в дела бизнеса. Изначально они планировали взорвать предпринимателя возле входа в офис с помощью самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

По информации канала, предполагаемым инициатором оказался 49-летний Владислав Агронский. Его задержали 4 февраля в аэропорту Внуково. При этом самого Пеункова в 2016 году приговорили к 24,5 года заключения за организацию убийства двух бизнесменов и участие в ОПГ.

Ранее столичный СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Москве в 2001 году. Оно произошло вечером 17 сентября на территории продуктового рынка.

Убийства Мужчины Аэропорт Внуково Москва
08 февраля 2024, 10:03
Мужчину похитили во время драки со стрельбой в центре Новосибирска
РИА «Новости»
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Возле железнодорожного вокзала в центре Новосибирска произошла драка со стрельбой. Одного из участников потасовки увезли в неизвестном направлении. Возбудили уголовное дело о похищении, сообщил СУ СКР по Новосибирской области.

Нападение произошло на улице Вокзальная магистраль утром 7 февраля. Против двух мужчин, по версии следствия, выступила группа неизвестных. Одного из потерпевших увезли в неизвестном направлении. Его судьба до сих пор неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Начались оперативно-розыскные мероприятия.

На мужчину напали недалеко от вокзала, сообщил «Новосибирск онлайн». Несколько парней возрастом 19-20 лет избили его, погрузили в машину и увезли. Очевидцы слышали выстрелы.

В Тюмени двое мужчин избили подростка за шапку с кадетской звездой. Возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Следственный комитет России
08 февраля 2024, 09:16
Подросток из Кузбасса предстанет перед судом за ложное сообщение о «минировании» школы
РИА «Новости»
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Подросток из Киселевска Кемеровской области предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Правоохранители и сотрудники экстренных служб прибыли на сигнал. При обследовании здания ничего не обнаружили. Спустя время полицейские установили звонившего.

«Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела», - указали в ведомстве.

Подросток решил похулиганить и сообщил о «минировании» школы с телефона одноклассника. Расследование уголовного дела завершили. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале февраля из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали почти 500 человек. Причиной стало сообщение о минировании от анонима.

Уголовное дело Суд Школы Терроризм

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