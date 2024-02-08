Мошенники похитили 7 миллионов рублей у преподавательницы МГИМО

По информации канала, в январе сотруднице МГИМО написал человек, выдававший себя за ректора института Анатолия Торкунова. Он заявил, что вскоре с ней свяжется сотрудник службы безопасности МИД по важному вопросу. Затем женщине позвонили и сообщили, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и планируют перевести средства лицу, поддерживающему ВСУ. Это станет основанием для обвинения женщины в предательстве родины.

Сотрудница вуза поверила позвонившим и сообщила, что на ее счетах находится три миллиона рублей. Она перечислила эти деньги на указанные аферистом реквизиты. Однако злоумышленники продолжали требовать дополнительные средства для ее «защиты», что вынудило девушку занять миллион у знакомого и взять кредиты.

В феврале, по совету якобы сотрудника МИДа, она приобрела новый телефон и новую сим-карту, а затем перевела на чужой счет еще 1,6 миллиона рублей.

Через несколько дней девушка получила на электронную почту письмо о записи в Центробанк России. Затем псевдоследователь попросил записать видео с благодарностью за его профессионализм. Когда мошенник отправил ей грамоту на украинском языке, женщина окончательно осознала, что стала жертвой обмана.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников. Жертвой мошенников чаще всего становились женщины от 25 до 44 лет.