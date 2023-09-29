Мошенники под видом сотрудников соцзащиты обманули пенсионерку в Москве на 3,4 млн рублей

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По данным СМИ, одна злоумышленница позвонила пенсионерке и представилась сотрудницей социальной защиты. Она сообщила женщине, что к ней должны прийти для того, чтобы забрать старые купюры по пять тысяч рублей и доллары и отдать новые.

Пенсионерка достала все свои сбережения на 3,4 миллиона рублей и отдала их пришедшей злоумышленнице. После того как вторая ушла, женщина решила проверить новые купюры. Она поняла, что ее обманули, и у нее резко ухудшилось самочувствие.

Ранее курьер спас москвича от потери почти миллиона рублей из-за мошенников. Доставщик заметил, что мужчина, передающий ему посылку, выглядел взволнованным, а под переданным ковриком почувствовал стопку банкнот. Он вызвал полицию и таким образом предотвратил мошенничество.

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