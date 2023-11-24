Мошенники под видом покупателей мебели украли у москвички более миллиона рублей

Жительница столицы решила продать свой комнатный пуф, для этого она разместила соответствующее объявление в интернете. Долгое время с ней никто не связывался, однако чуть позже покупатель все же объявился.

Злоумышленник позвонил ей вечером и сказал, что точно готов купить мебель. Он также уточнил, оплатит его прямо сейчас. Введенная в заблуждение женщина сообщила номер своей карты и код, который пришел по смс.

Мошенник мгновенно получил доступ к деньгам потерпевшей и заказал на одном из маркетплейсов 14 товаров на сумму более 1,29 миллиона рублей.

«Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 4,5 миллиона рублей. Неизвестный мужчина представился сотрудником Центрального банка России и вынудил женщину снять деньги и передать их курьеру.