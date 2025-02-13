Мошенники оставили российскую модель без двух миллионов рублей

По их информации, злоумышленник позвонил девушке под видом работника почты и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Она продиктовала код, который пришел в СМС.

Увидев сообщение о попытке несанкционированного входа, Барк позвонила на номер, указанный в письме. Телефон взяла девушка, представившаяся сотрудницей Центробанка. Далее мошенники позвонили жертве уже от имени сотрудников ФСБ и настояли на проверке финансов.

К дому, где жила Барк, приехала белая «Лада». Девушка передала людям, сидящим в машине, коробку с рублями и разной иностранной валютой. Только на следующий день топ-модель поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

В январе другая российская модель - Екатерина Стецюк - лишилась 150 тысяч рублей , пытаясь купить iPhone из Дубая.