20 января 2024, 16:17

Мошенники оставили пожилую москвичку без квартиры и зубных коронок

РИА «Новости»
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Пожилая жительница Москвы стала жертвой аферистов, которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в общей сложности ущерб составил около 11 миллионов рублей. Мошенникам удалось убедить женщину, что ее квартиру захотели завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства - перевести на безопасные счета.

Пенсионерка продала квартиру и перевела вырученные деньги злоумышленникам. Затем пострадавшая послушалась их совета и взяла новые средства в кредит, чтобы «обезопасить» свои ценности. Она за 300 тысяч рублей заложила в ломбард зубные коронки, золотые сережки, серьги и кольца с бриллиантами, а затем подписала кредитный договор на 20 тысяч рублей.

После этого мошенник вновь связался с пенсионеркой и рассказал, что она стала жертвой обмана. Кунцевская районная прокуратура взяла под свой контроль установление лиц, которые причастны к ситуации.

Еще одна столичная пенсионерка перевела мошенникам семь миллионов рублей.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество Москва
20 января 2024, 12:54
Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве
РИА «Новости»
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Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.

После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», - отметили в краевом СК.

В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.

Убийства Пермь Следственный комитет России
20 января 2024, 10:00
Глава СК запросил доклад об ударе током школьника в Воронеже
Unsplash
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании факта поражения током школьника в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло во время репетиции в одной из музыкальных студий в Воронеже, 13-летнего ребенка ударило электротоком, его доставили в больницу.

«Председатель Следственного комитета дал поручение главе Следственного управления по Воронежской области доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования», - сообщили в пресс-службе.

СК в связи с ситуацией завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни граждан.

Школьник получил удар током в гитарной студии, сообщал «360». Мальчик пытался настроить электрогитару. Мать пострадавшего отмечала, что сейчас подросток находится на обследовании, медики установят тяжесть травм.

Уголовное дело Электричество Школьники Следственный комитет России
20 января 2024, 08:34
Застрелившему сослуживца участнику СВО вынесли оправдательный приговор
РИА «Новости»
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Оправдательный приговор вынесли присяжные участнику спецоперации, которого обвинили в убийстве сослуживца. Об этом сообщил «Коммерсант».

Присяжные заседатели Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали невиновным уроженца Чечни Зайнди Такаева, который проходил по обвинению в убийстве контрактника из Дагестана Магомеда Шахбанова.

Присутствовавший на заседании адвокат военнослужащего сообщил, что Такаева освободили из-под стражи в зале суда, ему предоставили право на реабилитацию.

Представители уроженца Дагестана и сторона обвинения с вердиктом не согласились, они намерены обжаловать его в Южном окружном военном суде. По мнению авторов апелляции, на присяжных могли оказать давление.

Такаева обвиняли в убийстве сослуживца в ЛНР в июне 2022 года. Свидетели сообщали, что он выстрелил в голову Шахбанову. В свою очередь обвиняемый настаивает, что открыл ответный огонь, когда по нему начали стрелять из кустов.

Ранее суд на Сахалине дал семь лет колонии военнослужащему , который самовольно покинул зону СВО.

Суд Военные
20 января 2024, 01:57
Человек погиб при поножовщине в пригородном поезде из Москвы
РИА «Новости»
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Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва — Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным издания, в пригородном поезде Москва - Сергиев Посад произошел конфликт между двумя пассажирами. Один из них ударил второго ножом и скрылся. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Позже полиция задержала злоумышленника в поселке Монино. Им оказался 55-летний мужчина из Волгоградской области, неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои. Задержанный заявил, что в ходе конфликта его оппонент угрожал ему ножом, а он смог перехватить оружие, ранить противника и убежать.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

В марте 2023 года 63-летний мужчина толкнул под электропоезд 15-летнего парня на станции метро «Киевская» в Москве. Подросток не пострадал, а злоумышленника задержали.

Объяснить причины своего поступка он не смог.

Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва - Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Драки Убийства Сергиев Посад Мужчины Оружие Поножовщины Поезда Полиция Москва

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