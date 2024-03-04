Мошенники обманули основательницу бренда Planta Rosa на миллион рублей

В Москве мошенники обманули Евгению Павлин - актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин, известная в мире моды и кинематографа, владелица собственного магазина на Малой Ордынке стала жертвой аферистов. Недавно она сообщила в полицию о мошенничестве.

По ее словам, прошлым летом она оплатила три счета на общую сумму свыше миллиона рублей. Однако обещанные услуги Павлин так и не оказали.

Ранее актриса Валерия Ланская тоже стала жертвой мошенников. Они взломали ее Telegram и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения ее знакомым, прося денег в долг. Аферисты требовали от знакомых знаменитости от 30 до 70 тысяч рублей. На развод едва не попался знаменитый фигурист Алексей Ягудин.