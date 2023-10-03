Мошенники обманули московского диджея на 215 тысяч рублей

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По информации издания, в начале августа прошлого года диджей познакомился с человеком, который занимался организацией выступлений, и согласился дать концерт в Сочи. За это он сам заплатил 16 тысяч рублей, а организатор пообещал вернуть деньги позже. Выступление прошло успешно, и знакомый предложил музыканту отправиться в гастрольный тур в Бразилию.

Однако в это время началась мобилизация, и цены на авиабилеты значительно выросли. Организатор предложил через своих знакомых купить билеты по выгодным условиям, а заодно и приобрести страховку, без которой диджея, по словам менеджера, не пустили бы обратно в Россию.

Музыкант отправил 199 тысяч рублей на указанные реквизиты, однако не получил ни билеты, ни обещанную страховку. Организатор же перестал выходить на связь.

Ранее «ведьму» из Петербурга оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за обмана 44 человек на почти два миллиона рублей.