Мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей

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Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранности злоумышленник выманил у доцента деньги.

«Пенсионер передал преступникам 600 тысяч рублей, две тысячи долларов и 1,6 тысячи евро», - уточнил источник телеканала.

Общая сумма ущерба составила 978 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Пожилого уфимца «развели» более чем на 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел пожаловаться на мошенников и нашел в Сети номер телефона Росфинмониторинга, который в итоге оказался поддельным.

В Барнауле полицейские ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Аферисты разворачивали криминальные схемы с помощью сотни сим-боксов, установленных в нескольких арендованных квартирах.