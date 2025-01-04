04 января 2025, 10:38

Мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнего доцента местного вуза и выманили у него около миллиона рублей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранности злоумышленник выманил у доцента деньги.

«Пенсионер передал преступникам 600 тысяч рублей, две тысячи долларов и 1,6 тысячи евро», - уточнил источник телеканала.

Общая сумма ущерба составила 978 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Пожилого уфимца «развели» более чем на 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел пожаловаться на мошенников и нашел в Сети номер телефона Росфинмониторинга, который в итоге оказался поддельным.

В Барнауле полицейские ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Аферисты разворачивали криминальные схемы с помощью сотни сим-боксов, установленных в нескольких арендованных квартирах.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пенсионеры ФСБ Мошенничество
04 января 2025, 09:38
Против историка Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма
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Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против историка Тамары Эйдельман*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма с использованием интернета“», - отметил собеседник агентства.

Ранее против Эйдельман* возбудили уголовное дело о статье «Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору или с использованием Сети». По этой статье историку грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на этот же срок.

Иноагент уже получила штраф в декабре 2024 года на сумму 45 тысяч рублей. Также Эйдельман* штрафовали за неправильную маркировку иностранного агента и дискредитацию ВС России. Минюст в нес Тамару Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Штрафы Уголовное дело Иноагенты
04 января 2025, 09:26
Пьяный военный в Узбекистане убил человека ножом в его квартире
РИА «Новости»
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В Нукусе, столице Каракалпакстана, нетрезвый солдат срочной службы напал с ножом на спящих в квартире людей. Пострадали пять человек и один скончался, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

В ведомстве отметили, что проходящий срочную военную службу в одной из частей в Нукусе военнослужащий 2005 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник с ножом в квартиру жилого дома и напал на пятерых спавших людей.

«Один человек в результате нападения скончался, остальные получили травмы», - уточнили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Ведомство завело уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное убийство». По данным статьям подозреваемому грозит наказание до 25 лет лишения свободы. Правоохранители задержали военнослужащего, следствие по делу ведет военная прокуратура Нукуса.

Ранее вооруженный Дед Мороз застрелил предпринимателя в Чувашии.

Убийства Военные Узбекистан
04 января 2025, 09:05
Суд арестовал миллионные счета чиновника из Омской области по делу о взятке
РИА «Новости»
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Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по уголовному делу о взятке. Об этом сообщил ТАСС.

«По решению следствия суд арестовал по делу Куприянова четыре банковских счета, ранее открытых в банке ВТБ. Общая сумма находящихся там средств составляет несколько миллионов рублей», - заявил источник.

По его информации, счета арестовали в связи с тем, что к обвиняемым при рассмотрении дела по существу могут заявить гражданский иск. Также прокуратура может начать изъятие имущества фигуранта в пользу государства.

Куприянова арестовали по постановлению Басманного районного суда Москвы до февраля 2025 года по обвинению в получении взятки в крупном размере. Также по делу проходит еще один подозреваемый, которому предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что Куприянов во время работы на посту заместителя председателя правительства Омской области получил взятку в виде денег и имущества за общее покровительство ранее знакомому ему лицу.

Уголовное дело Суд Чиновники
04 января 2025, 02:50
Подросток пострадал при стрельбе в одном из кафе Калининграда
Unsplash
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Полиция задержала подростка в кафе в Центральном районе Калининграда. Он выстрелил в 16-летнего парня из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба МВД.

Стрельба раздалась вечером 3 января в кафе на улице Сержанта Колоскова. По неизвестной причине 17-летний юноша выстрелил в 16-летнего подростка из пневматики. Вызванные на месте ЧП бойцы Росгвардии увезли хулигана в отдел полиции, началась проверка.

Медпомощь второму парню не потребовалась, потому что он получил только царапину.

Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что по одной из версий его обидчик находился под действием алкоголя. Он выстрелил в лицо. Правоохранители не только установят обстоятельства произошедшего, но и проверят условия воспитания в семьях обоих подростков.

В Реутове другой школьник случайно убил отца во время похода в тир. Мужчина надел сыну наушники, дал винтовку и зашел в небезопасную зону. Следком возбудил два уголовных дела.

Стрельба МВД РФ Школьники Калининград

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