05 февраля 2024, 11:14

Мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером

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В Москве аферисты на протяжении шести месяцев обманывали пенсионера, заманив на роль курьера, изымающего денежные средства у других пожилых людей в Псковской области. Мужчина полагал, что оказывает содействие Центральному банку. Об этом сообщил T elegram-канал Baza.

По информации издания, пенсионеру позвонил человек, представившийся старшим экспертом Центробанка, поинтересовался размером его сбережений. Через три недели мужчину посетил курьер с «официальным письмом» от ЦБ, утверждавшим, что его финансовые активы вот-вот похитят аферисты, и он должен немедленно сделать перевод на защищенный счет.

Пенсионер обратился в банк, снял и перевел на указанные в письме реквизиты 330 тысяч рублей, а вскоре - 125 тысяч с кредитной карты. Спустя неделю он оформил кредит на 250 тысяч рублей, которые также отправил аферистам.

В ноябре мужчине снова позвонили из Центробанка и сообщили, что в Великих Луках женщина столкнулась с такой же проблемой. Его попросили съездить к ней и забрать денежные средства. Он согласился помочь, после чего забрал и передал мошенникам почти 600 тысяч рублей в первый раз и 300 тысяч - в следующий. В конце месяца ему вновь предложили сделать перевод, и он передал мошенникам еще 200 тысяч рублей.

Через двое суток после последнего инцидента пенсионера арестовали сотрудники полиции по обвинению в мошенничестве. Только тогда он осознал, что им воспользовались.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Мошенническая схема состояла из двух этапов.

Преступления Мошенничество Москва
05 февраля 2024, 05:22
Полиция объявила в розыск двух свердловчан, которым светит до 10 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в розыск двух жителей Свердловской области, каждому из которых светит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в группе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте».

Правоохранители объявили в розыск двух жителей Свердловской области, каждому из которых светит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в группе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция Каменска-Уральского ищет двух местных жителей - Алексея Корьякина (Смертина) и Дениса Степаненко.

В отношении первого возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Второй мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере.

Каждому из них светит наказание до 10 лет лишения свободы.

Уральские правоохранители объявили в розыск еще местную супружескую пару - 22-летнюю Евгению и 23-летнего Кирилла Ступиных.

«Обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков», - уточнило ведомство.

Ранее полицейские задержали в Удмуртии наркоторговца, который находился в федеральном розыске. В ходе досмотра у него обнаружили 200 пакетиков с запрещенными веществами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Урал Уголовное дело Преступления Мошенничество Россия Кражи Свердловская область Полиция
03 февраля 2024, 21:35
Задержанная за совращение школьника учительница стала отрицать свою вину
РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти, подозреваемая в совращении ученика, отрицает свою связь с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родственников педагога, ученик четвертого класса сам проявлял интерес к женщине. Со своей стороны учитель старалась реагировать уклончиво, чтобы не нанести ребенку психологическую травму. В какой-то момент она даже хотела уволиться, но конфликт урегулировали.

Спустя несколько месяцев мать 11-летнего мальчика увидела переписку и обратилась в полицию. На допросе следователь якобы сказала, что в случае признания в отношении женщины составят только административный протокол. Таким образом, учительница якобы дала показания под давлением. После того, как прозвучало признание, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летнюю учительницу из Токсова заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Суд отправил преподавательницу под домашний арест.

Суд Дети Школьники Полиция
03 февраля 2024, 20:32
Подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева задержали в Дагестане
РИА «Новости»
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Подозреваемого в расстреле бойца MMA Мурада Мутаева задержали сотрудники полиции Дагестана в Хасавюртовском районе республики. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

После двух дней розысков правоохранители вышли на 18-летнего уроженца Кумторкалинского района. Его заподозрили в нападении и расстреле 21-летнего мужчины на Гапцахской улице Махачкалы в ночь на 1 февраля.

Имя погибшего в официальном сообщении пресс-служба дагестанского МВД не раскрыла.

Нападение на Мурада Мутаева произошло в ночь на 1 февраля на Гапцахской улице Махачкалы. По данным следствия, неизвестный сделал не менее семи выстрелов.

От полученных ранений пострадавший умер по пути в больницу. Криминалисты возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Сотрудники уголовного розыска начали поиски подозреваемого.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщило, что в качестве мотива убийства правоохранители рассматривают месть молодого соседа спортсмену. Собеседник агентства пояснил, что Мутаев постоянно грубил родне парня, а однажды даже избил его. Молодой человек затаил обиду и вполне мог схватиться за оружие.

Спортсмены Дагестан Убийства Стрельба Полиция Смешанные боевые искусства MMA
03 февраля 2024, 17:52
Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Аргентины
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Власти Аргентины по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Речь идет об Олеге Кулакове. Его экстрадиция потребовалась для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

По данным следствия, Кулаков вместе с другими лицами создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей. Жертвами мошенников стали 60 человек, а сумма ущерба от их преступных действий превысила 5,4 миллиона рублей.

Запрос о выдаче обвиняемого направили в мае 2022-го после задержания Кулакова на территории Аргентины.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генпрокуратурой дополнительно представлялись материалы и доказательства», - заключили в пресс-службе.

Генпрокуратура РФ Аргентина Мошенничество Россия

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