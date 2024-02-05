Мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером

По информации издания, пенсионеру позвонил человек, представившийся старшим экспертом Центробанка, поинтересовался размером его сбережений. Через три недели мужчину посетил курьер с «официальным письмом» от ЦБ, утверждавшим, что его финансовые активы вот-вот похитят аферисты, и он должен немедленно сделать перевод на защищенный счет.

Пенсионер обратился в банк, снял и перевел на указанные в письме реквизиты 330 тысяч рублей, а вскоре - 125 тысяч с кредитной карты. Спустя неделю он оформил кредит на 250 тысяч рублей, которые также отправил аферистам.

В ноябре мужчине снова позвонили из Центробанка и сообщили, что в Великих Луках женщина столкнулась с такой же проблемой. Его попросили съездить к ней и забрать денежные средства. Он согласился помочь, после чего забрал и передал мошенникам почти 600 тысяч рублей в первый раз и 300 тысяч - в следующий. В конце месяца ему вновь предложили сделать перевод, и он передал мошенникам еще 200 тысяч рублей.

Через двое суток после последнего инцидента пенсионера арестовали сотрудники полиции по обвинению в мошенничестве. Только тогда он осознал, что им воспользовались.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Мошенническая схема состояла из двух этапов.