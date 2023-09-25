Мошенники научились составлять «профиль жертвы»
Некоторые злоумышленники при разработке схемы мошенничества научились составлять «профиль жертвы». В эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, откуда они могут взять информацию о человеке.
Условно юрист разделил мошенников на две группы. Одни действуют рандомно, без предварительной подготовки, обзванивая людей «на удачу».
«Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы», - заявил Соловьев.
В качестве источника информации мошенники используют не только украденные базы данных, но и социальные сети.
«Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины», - предупредил юрист.
Также злоумышленники легко вычисляют фактическое место проживания, а не только прописку. Имея на руках «профиль жертвы», мошенник пользуется уязвимыми местами человека и выстаивает сложную и эффективную схему обмана.